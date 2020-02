Bürbach. Investor will leerstehendes Studentenwohnheim Bürbach generalüberholen und Mikroapartments vermieten. Stadt Siegen: Passt zu „Uni in die Stadt“.

Die Stadtverwaltung Siegen ist vorsichtig optimistisch, dass es nach langem Stillstand etwas wird mit der Generalüberholung des leerstehenden Studierendenwohnheims in Bürbach.

Wie berichtet hat ein auf die Instandsetzung und Modernisierung auch solcher Problemimmobilien spezialisierter Investor das riesige, verschachtelte Gebäude an der Unteren Dorfstraße gekauft und plant die Sanierung, um Mikroapartments anzubieten. Zuvor hatte das Wohnheim jahrelang immer wieder die Besitzer gewechselt, die sich allesamt trotz anderslautender Bekundungen nicht um die Immobilie gekümmert hatten.

Bei der Sanierung des Siegener Wohnheims Trakt für Trakt vorgehen

Als die Stadt von dem Vorgang erfuhr, habe man sich an den neuen Eigentümer gewandt, es sei zügig zu einem persönlichen Treffen gekommen, sagt Stadtbaurat Henrik Schumann. Schon das ist ein neuer Aspekt rund um das Wohnheim: Oft wusste nicht einmal die Verwaltung, wem das Gebäude gerade gehörte, Versuche der Kontaktaufnahme blieben oft erfolglos.

Zwischen den einzelnen Zimmern – früher gab es dort 340 Wohneinheiten – gibt es tragende Wände. Um die Zimmer wie beabsichtigt zu Mikroapartments umzubauen, müssen also dort Durchgänge geschaffen werden. Der Investor plane, Trakt für Trakt vorzugehen, bis der ganze Komplex schrittweise saniert worden sei, so Schumann. Begonnen werden soll dort, wo man einen Trakt baurechtlich noch gut abtrennen könne, um etwa einen zweiten Rettungsweg zu realisieren – „bei dem verschachtelten Gebäude nicht so einfach.“ Die Überlegungen stünden aber noch ganz am Anfang, ein Bauantrag liege noch nicht vor, so der Stadtbaurat. Noch offen sei ebenfalls, ob es sich um ein reines Studierendenwohnheim handeln soll – dann würden weniger Stellplätze für Autos benötigt als für Wohnungen, die potenziell allen Mietergruppen offenstehen.

Neuer Eigentümer zahlt nicht unbeträchtlichen Kaufpreis für Wohnheim in Siegen

Grundsätzlich sei man sehr erfreut, dass das Gebäude dem Wohnungsmarkt wieder zur Verfügung gestellt werden soll: „Studentisches Wohnen in dieser Lage passt sehr gut zur Entwicklung ‘Uni in die Stadt’“, sagt Henrik Schumann. Direkt vor dem Haus liegt eine Bushaltestelle, das Zentrum mit dem künftigen Hauptcampus Unteres Schloss ist durchaus fußläufig erreichbar.

Zuletzt hatte die Stadt befürchtet, dass sich der Zustand immer weiter verschlechtern werde, bis die Verwaltung irgendwann viel Geld in die Hand hätte nehmen müssen, um es abzureißen. Aufgrund des Zustands und der massiven Bauweise stehe man bei diesem Komplex eigentlich vor dem Dilemma, dass sowohl Sanierung als auch Abriss unwirtschaftlich sind. Auch der Kaufpreis sei durchaus nicht unbeträchtlich gewesen. Der neue Eigentümer ist sich dessen aber bewusst.

