Siegen: Volkstrauertag 2020 unter Corona-Bedingungen

Jürgen Schade

In Siegen und Umgebung ist beim Volkstrauertag 2020 wegen Corona vieles anders, doch Bürger, heimische Politiker und Vertreter einiger Vereine ließen es sich nicht nehmen, den Toten und Vermissten der Weltkriege zu gedenken.

Große Veranstaltungen fanden wegen der Corona -Pandemie zwar nicht statt, einige Kranzniederlegungen, stille und digitale Gedenken gab es aber dennoch. Landrat Andreas Müller legte am Vormittag auf der Ehrengedenkstätte des Kreises in Gosenbach einen Kranz nieder.

Siegen s Bürgermeister Steffen Mues wandte sich um 11 Uhr mit einer Video-Botschaft an die Bürger. „Wir dürfen nicht aufhören, zu erinnern und zu gedenken“, sagte Mues. In Freudenberg legten Bürgermeisterin Nicole Reschke und die jeweiligen Ortsvorsteher Kränze still und ohne Publikum nieder.

Musikalische Klänge ertönten am Ehrenmal in Kaan - Marienborn durch den Posaunenchor. In Eiserfeld am alten Ehrenmal des Gilbergfriedhofes hatte sich um 14 Uhr eine Hand voll Bürgerinnen und Bürger eingefunden. Im Vorfeld hatte man auf jedes Kriegsgrab eine Rose auf den Grabstein gelegt und auch der Kranz der Stadt Siegen stand schon vor dem Ehrenmal.

