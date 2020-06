Siegen: Verhinderter Autodieb geht auf Polizisten los

Siegen . Ein Anwohner beobachtet einen Mann, wie er in der Fludersbach versucht, Autos aufzubrechen und ein Fahrrad zu stehlen.

Weil er versuchte, mehrere geparkte Fahrzeuge zu öffnen, fiel ein 46-Jähriger einem Zeugen auf, der daraufhin die Polizei verständigte.

Gegen 21 Uhr ging der Verdächtige durch die Straße Fludersbach. An mehreren geparkten Pkw fasste er die Türen an und versuchte, diese zu öffnen. Ein 30-jähriger Anwohner sah, wie der Mann aus einer Hauseinfahrt ein Fahrrad nahm und versuchte, damit wegzufahren. Da das Fahrrad aber defekt war, warf er es in die Böschung.

Säge und Hammer im Gepäck

Beamte der Wache Weidenau trafen den Mann in der Fludersbach an. In einem Rucksack führte dieser mehrere Elektrowerkzeuge (Handkreissäge, Akku-Trennschleifer) und einen Hammer mit. Der 46-Jährige verhielt sich – so der Bericht der Polizei – „wenig kooperativ“, beleidigte die Polizisten und versuchte mehrfach sie zu schlagen und zu treten.

Gegen den Mann wird nun wegen Diebstahl, Widerstandes und Körperverletzung ermittelt.

