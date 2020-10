Das erste „Out and About“ Urban Art Festival der Stadt Siegen ist zu Ende: bei einem letzten Kunstspaziergang durch die Stadt konnten noch einmal alle Kunstwerke bewundert werden. Rund 100 Künstler und Künstlerinnen folgten der Einladung von Kultur Siegen, über den Sommer 2020 die Stadt mit ihren Werken zu verschönern.

Los geht der Kunstspaziergang an Boris Hoppeks „Gruppenbild“ am Bunker in der Burgstraße 13. Der Kreuztaler hatte die Wand großflächig mit stilisierten Menschen bemalt, sie spielen und umarmen sich.

Anschließend werden vor dem Haus Seel die Bilder „Das Leben der Anderen“ von Jutta Fischer und „Moonlight Serenade“ von Kai-Uwe Körner vorgestellt – auch diese beiden Arbeiten stehen später zum Verkauf.

Kunstspazierung zum Abschluss des Siegener Urban Art Festivals

In der Kölner Straße 27 gibt es besonders viel zu sehen: das ehemalige Schreibwarengeschäft ist zu einer kleinen Galerie voller farbenfroher Bilder geworden. Im Schaufenster sind zwei weitere Kunstwerke zu betrachten: Ludwig Frankovski s Portrait-Fotocollage „Zeigt Euch!“ und „Synaptic Flow“ von Ingo Schultze-Schnabl werden ebenfalls versteigert. Der Erlös kommt dem Café Patchwork, einer sozialen Einrichtung für Wohnungslose, zugute.

Und auch die nächste Station ist ein Kunstwerk von Ingo Schultze-Schnabl: drei knallblaue Tafeln, genannt „Siegberg-Bummel“, zieren die Fassade des Gebäudes Kölner Straße 48 über dem Bruchwerk-Theater und dem Eis-Café Cancian.

Nach ausführlichen Erläuterungen und vielen Informationen zu Kunst und Künstlern nähert sich der Kunstspaziergang seinem Ziel, dem Herrengarten, doch nicht ohne noch einmal bei Henner und Frieder auf der Siegbrücke Halt zu machen: Hier tanzt noch einmal die Tanzgruppe K-Pop in Siegen extra für die Teilnehmer des Spaziergangs einen Randomdance, ein Tanzmedley zu koreanischer Popmusik. Zur Feier des Tages wurden Henner und Frieder die bunten Laken, die K-Pop in Siegen bei ihrem Auftrag im Juli betanzte, als Superhelden-Umhänge umgebunden. Unter viel Applaus kann die Tanzgruppe auch diesmal ihre Spendenbox für den Kinderhospizdienst füllen: trotz des frischen Wetters und der dadurch wenigen Passanten kommen in kurzer Zeit 222 Euro zusammen.

Siegen: Versteigerung der Festival-Werke am Herrengarten

Nach diesem letzten Programmpunkt erreicht der Kunstspaziergang das Herrengarten-Gebäude am Siegufer. Hier kann noch einmal das „Color-Blocking“ der Kunstkollektive F*** Being Creative und Gruppe 3/55 betrachtet werden. Als Antwort auf das buntkarierte Haus am Kunstweg verleihen die bunten Kästchen am Gebäude dem Siegufer seit mehreren Monaten etwas mehr Farbe. Gemeinsam mit der bereits abgebauten Ausstellung „Die Route wird berechnet“ der Gruppe 3/55 in der Ladenpassage, der Lichtinstallation „Polka Dots“ des Hackspace Siegen und dem Comic „Henner und Frieder“ des Vereins „Jugend mal anders“ machte „Color Blocking“ den Herrengarten zum wahren Kunst-Hotspot der Stadt Siegen.

An diesem Hotspot findet das Out and About Urban Art Festival nun auch sein Ende: Nach einem Grußwort des Stadtrats Arne Fries (CDU) beginnt Kunstführer und Moderator Olaf Neopan Schwanke mit dem letzten Happening, einer Kunst-Auktion: die Kunstwerke des Festivals werden für wohltätige Zwecke versteigert. Im Verlauf der Auktion steigen die Gebote bis ins Dreistellige – zur Freude der Künstler und der das Geld empfangenden Organisationen.

Siegener Urban Art Festival: Henner-und-Frieder-Comic ist noch zu haben

Einzig erhältlich ist nun nur noch der meterlange Henner-und-Frieder-Comic, für den Jugend mal anders noch einen langfristigen Standort sucht – ins Wohnzimmer passen mehr als 15 Meter Metallwand schließlich nicht. Gemeinsam mit einigen anderen Kunstwerken darf der Comic noch ein bisschen länger die Stadt verschönern und bleibt ein kleines Erinnerungsstück an das Urban Art Festival, welches gewiss noch einmal stattfinden wird mit neuer Kunst und neuen Aktionen – und wer weiß, welch spannende Projekte dann zu sehen sind.

