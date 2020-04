Feuerwehreinsatz Siegen: Unrat brennt in leerem Anbau an Hotel am Rosterberg

Siegen. Weitere Großeinsatz für die Siegener Feuerwehr am späten Mittwochabend: In einem Hotel am Rosterberg brennt Unrat in einem leerstehenden Anbau.

Mehrere Feuerwehreinheiten sind am Mittwoch, 15. April, gegen 21.15 Uhr zu einem Hotel am Rosterberg in Siegen ausgerückt: Dort war starke Rauch- und Brandgeruch festgestellt worden. Montagearbeiter, die noch im Hotel nächtigten, flüchteten sich ebenso wie die Mitarbeiter des Hotels ins Freie.

Die rückte mit einem Großaufgebot an, die Polizei sperrte die Rosterstraße zur Sicherheit der Einsatzkräfte ab. Ein Trupp unter Atemschutz nahm Küche, Restaurant- und Kellerräume in Augenschein, konnte dort aber kein Feuer feststellen.

Feuerwehr Siegen löscht Flammen und lüftet Gebäude

Aus einem Anbau, in dem sich früher einmal ein Supermarkt befunden hatte, drang Rauch aus den Fenstern. Die Tür öffnete die Feuerwehr mit einem Spreizer, an der Gebäudeseite mussten zwei Fenster eingeschlagen werden, damit der Rauch abziehen konnte.

In diesen Räumen brannte gelagerter Unrat, der den Geruch verursacht hatte. Die Feuerwehr löschte die Flammen und lüftete das Gebäude. Wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei noch nicht ermitteln.

