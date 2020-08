Siegen und Umland: Neustart bei den Kitas gelingt

AWO- Sportkita in Netphen :Mit den überall vertrauten Markierungen und Flatterbändern werden auch in den Kita Wege vorgegeben, um Abstände einzuhalten.

Siegerland. Die großen Träger von Kitas in Siegen-Wittgenstein sind zufrieden: Der Regelbetrieb mit neuen Regeln funktioniert.

Seit Montag sind die Kindergärten und Kindertagesstätten wieder im Regelbetrieb – doch auch hier müssen aufgrund der Covid-19-Pandemie besondere Vorkehrungen getroffen werden, um eine Ausbreitung des Virus zu vermeiden. Welche Maßnahmen getroffen werden und wie die Einrichtungen den Regelbetrieb aufnehmen, berichten Vertreter der Kita-Träger.

Nina Stahl, Koordinatorin der Kita-Geschäftsführung des Evangelischen Kirchenkreises: „Mit Beginn des Regelbetriebes bleiben natürlich die Hygiene- und Abstandsregeln. Erwachsene müssen beim Betreten der Kita, soweit der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, eine Schutzmaske tragen. Eltern nehmen das Betreuungsangebot in den Kitas dankbar an, und die Kinder haben sich wieder prima in den Kita-Alltag eingelebt. Sie sind vor allem froh, endlich wieder mit Ihren Freunden in der Kita spielen zu können. Die Kinder kennen die Hygieneregelungen und halten diese auch gut ein. Durch die schrittweise Öffnung in den letzten Monaten konnten sich die Mitarbeitenden gut auf die Öffnung vorbereiten – wir sind froh und dankbar, dass wir den Eltern wieder eine verlässliche Betreuung ihrer Kinder ermöglichen können.“

Marcus Sting, Leitung Stabsstelle DRK-Kreisverband Siegen-Wittgenstein: „Bei unseren Kitas des DRK, immerhin sechzehn Kindertagesstätten, ist der Regelbetrieb ganz ohne uns bekannte Schwierigkeiten angelaufen. Die Hygieneregeln haben sich mittlerweile eingespielt. In der Regel wurden die verschiedenen Eingänge für die Grupn beibehalten und die Kinder werden an den Eingängen den Erzieherinnen und Erziehern übergeben und auch dort wieder abgeholt. Wir bitten für die Übergabe an den Türen, dass die Abholenden eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.“

Kita-Gruppen und Schulklassen in Quarantäne Aktuell sind in den Kitas Siegen-Sohlbach, Herz Jesu Wilnsdorf, Zwergenland und Senfkorn Bad Berleburg Kita-Gruppen in Quarantäne. In Grundschulen sind Klassen an der Geisweider Schule und der Albert-Schweitzer-Schule, in Dielfen und Bad Berleburg (Burgfeld) in Quarantäne. An weiterführenden Schulen betreffen die Maßnahmen wegen der Maskenpflicht nur einzelne Personen am Berufskolleg AHS und an der Gesamtschule auf dem Schießberg, Realschule und Gymnasium Bad Berleburg. Ebenfalls betroffen ist die AWO-Förderschule Am Sonnenhang in Deuz.

Anne Jahnel, Abteilungsleitung Kita-Werk AWO Erndtebrück, Olpe, Hilchenbach und Neunkirchen: „Die Einrichtungen haben der Wiederaufnahme des Regelbetriebes entgegengesehnt. Die pädagogische Arbeit kann wieder mehr in den Vordergrund gestellt werden und die gemeinsame Bildungsarbeit kann im gewohnten Rahmen wieder stattfinden. Dennoch stehen Hygienemaßnahmen, Abstandsgebote und die Umsetzung der Coronaschutzverordnung weiterhin im Mittelpunkt. Um eine geordnete und gesteuerte Wiederaufnahme des Regelbetriebs zu gewähren, haben wir uns zusammen mit unseren Einrichtungen entschieden, eine langsame Öffnung vorzunehmen. So ist eine Nachvollziehbarkeit und ein bewusster und geregelter Umgang mit der noch bestehenden Pandemie auch in der Arbeit vor Ort mit den Kindern und Familien gesichert.“

Peter Schmitz, Katholische Kitas Siegerland-Südsauerland, Regionalleitung Attendorn, Netphen & Wilnsdorf: „Die Einrichtungen sind sehr froh darüber, dass der Regelbetrieb wieder stattfindet. Nun gibt es so gut wie keine Einschränkungen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie die Kinder mehr. Nur bei dem Kontakt zwischen Erwachsenen, also beispielsweise bei den Bring- und Abholzeiten, muss auf 1,5 Meter Abstand geachtet werden. Wenn das nicht gewährleistet werden kann, ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen. Aktuell holen die Eltern in den meisten Einrichtungen die Kinder direkt an der Tür oder an Seiteneingängen ab. Bei Mitarbeitern, die einer Risikogruppe angehören, wurden individuelle Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt – die meisten können aber mit einer speziellen Maske, die den ganzen Tag getragen wird, trotzdem ohne Probleme arbeiten.“

