Zum Tag der deutschen Einheit veranstalten Siegen und Hilchenbach trotz C orona eine Feierstunde. Den Ablauf ändert die Pandemie aber doch und auch inhaltlich stellen die Festredner – Jörg Schmidt in der Siegerlandhalle und Angela Freimuth im Gebrüder-Busch-Theater – eine Verbindung zwischen den Ereignissen von heute und vor 30 Jahren her.

Damals

Jörg Schmidt, Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtrat von Siegens Partnerstadt Plauen, spricht zunächst über die Zeit vor 75 Jahren, als alliierte Flieger den Himmel über Deutschland beherrschten, in Siegen und Plauen viel zerstört hätten. Er dankt ausdrücklich jener Generation, die trotz aller Hindernisse Deutschland wieder aufgebaut hätte. Zu einem Land, in dem insgesamt heute doch die meisten ein sehr gutes Leben führen könnten. Vor 30 Jahren am 3. Oktober wiederum hätte er „niemandem geglaubt“, der ihm gesagt hätte, „dass ich heute hier stehen würde“.

Für ihn ist die Wiedervereinigung etwas, „wo wirklich zusammenwuchs, was immer zusammengehörte. Alles andere war künstlich!“ Er berichtet von der maroden Bausubstanz in seiner Stadt, in der ganze Häuserzeilen unbewohnbar gewesen seien, von der Umweltzerstörung, von seinem Großvater, der als Fleischermeister als „Großkapitalist“ galt, „weil er dreimal in der Woche ein Schwein schlachtete“. Für die SED habe das ausgereicht, seiner Mutter das Lehrerstudium zu verbieten. Freiheit und Unterdrückung seien in seinem Elternhaus immer ein Thema gewesen.

„Und dann… waren auf einmal die Kerzen da“

Jörg Schmidt erzählt vom 7. Oktober 1989, „ich war 16“, als die Menschen in Plauen auf die Straße gingen, unter den Blicken schwerbewaffneter Soldaten und Volkspolizisten, „als ein Feuerwehrwagen zum Wasserwerfer umfunktioniert wurde, der einfach in die Menge fuhr“. Die Stimmung sei explosiv gewesen. „Und dann… waren auf einmal die Kerzen da“, sagt der Mann aus Plauen mit bewegter Stimme. Alle hätten plötzlich Kerzen in der Hand gehabt und die andere Seite völlig überrascht.

Einigkeit und Rechtund Freiheit Die deutsche Nationalhymne darf bei der Feierstunde nicht fehlen. Da nicht gemeinsam gesungen werden darf, wurde sie in Siegen von Clara Löbbecke interpretiert, in Dahlbruch vom Akkordeonorchester Ferndorf Wilden.

Angela Freimuth, die aus Lüdenscheid stammende Vizepräsidentin des NRW-Landtags, kann sich an den 3. Oktober vor 30 Jahren nicht mehr genau erinnern. Die FDP-Politikerin vermutet, dass sie als Jura-Studentin in Bonn für ihr bevorstehendes Staatsexamen gelernt hat. Viel wichtiger und einprägender war für sie der 9. November, der Tag, an dem die Mauer fiel. Viele hätten darauf hingearbeitet: Willy Brandt, Helmut Kohl, Georg Bush, der amerikanische Präsident und vor allem Michail Gorbatschow, der damalige Generalsekretär der KPdSU, der mit seiner Glasnost-Politik sein Land nach Westen hin öffnete und dafür 1990 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde.

„Ein Zögern wäre damals falsch gewesen“

Die Menschen in der DDR gingen massenhaft auf die Straße, Verhandlungen kamen in Gang, ein kleines Zeitfenster für die Einheit Deutschlands öffnete sich und auch die im Zerfall befindliche Sowjetunion musste schließlich zustimmen. „Ein Zögern wäre damals falsch gewesen“, sagt Angela Freimuth und hätte die friedliche Umwandlung Gesamtdeutschlands in einen Rechtsstaat mit allen freiheitlichen Grundrechten in Frage gestellt.

Heute

Angela Freimuth blickt in ihrer Rede auch auf die aktuelle Situation, die Wut vieler Menschen auf die Medien, die Wissenschaft, die Politik insgesamt: „Eine aggressive Intoleranz wirft gierige Blicke auf die Mitte der Gesellschaft.“ Natürlich sei es das Privileg der Demokratie zu demonstrieren und jeder habe das Recht, andere Meinungen zu haben und diese auch zu äußern. „Wenn aber Menschen mit Hitlergruß und Reichskriegsflaggen durch die Straßen laufen oder gar den Reichstag stürmen wollen, muss das unseren Widerstand hervorrufen.“

Jörg Schmidt sieht die aktuellen Demonstrationen kritisch. Findet aber zugleich, dass der deutsche Staat sie ertragen muss, als Lehre dessen, für das die Menschen damals gekämpft hatten. Eines sei auch klar: „Die da heute demonstrieren, wissen, dass sie abends wieder zu Hause sind, wenn sie keine Straftaten begehen. Die damals wussten das nicht!“ Es gebe viele düstere Geschichten über die Behandlung jener, die in die Hände der Stasi fielen. Deshalb dürfe da heute auch nichts schöngeredet werden: „Die DDR war ein Unrechtsstaat!“

