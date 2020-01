De veritate religionis“ des französischen Staatsmanns Philippe de Mornay von 1597. Die Titelseite weist Siegen (Sigenae) in der Grafschaft Nassau als Druck- und Verlagsort aus. Bei dieser grafischen Darstellung handelt es sich um das Signet, also um die Druckermarke Christoph Corvins.

Siegen. Vor 400 Jahren starb der Buchdrucker Christoph Corvin. Die universitäre Tradition Siegens wurde damals vom Nassauer Grafen Johann VI. begründet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Siegen um 1600: Blütezeit des Bildungs- und Verlagswesens

In der neuen Ausgabe seines „Klicks in die Vergangenheit“ reist das Stadtarchiv Siegen 400 Jahre zurück: Anlässlich des 400. Todesjahres des akademischen Buchdruckers Christoph Corvin (1552 - 1620) erinnert das Stadtarchiv neben der Person an die Bedeutung und Verbreitung des „gedruckten Wortes“ in der Grafschaft Nassau.

Zweimal wurde die 1584 von Graf Johann VI. „dem Älteren“ zu Nassau (1536 - 1606) gegründete Hohe Schule von Herborn nach Siegen verlegt. Die universitätsähnliche „Academia Nassauensis“ mit ihren vier Fakultäten und angeschlossenem Pädagogium ließ sich von 1594 bis 1599 und nochmals von 1606 bis 1609 in den Räumlichkeiten des ehemaligen Siegener Franziskanerklosters nieder. Dadurch wurde die universitäre Tradition Siegens begründet.

Pulsierender akademischer Betrieb

Den ersten Umzug nach Siegen machte auch Christoph Corvin mit. Seine Ende des 16. Jahrhunderts in Siegen hergestellten Bücher auch internationaler Gelehrter dienten der literarischen Versorgung von Hochschulprofessoren und Studierenden. „Das Gewerbe Corvins war ein Gewinn für die Stadt Siegen mit einer Blütezeit des Bildungs- und Verlagswesens“, erklärt Christian Brachthäuser vom Stadtarchiv Siegen.

Die vorübergehend in Siegen untergebrachte „Universa Schola Nassovia Sigenensis“ („Hohe Schule Nassaus in Siegen“) mit dem Staatsrechtler und Juristen Johannes Althusius an ihrer Spitze sorgte für einen pulsierenden akademischen Betrieb innerhalb der Stadtmauern. In der Bildungsstätte wurden die von reformierten Theologen und Philosophen angestoßenen Bildungsreformen konsequent weitergeführt.

Bedeutender Standort

Der 1620 verstorbene und in Herborn beigesetzte Buchdrucker Corvin veröffentlichte insgesamt rund 1000 Schriften. Auch wenn die Anzahl der in Siegen produzierten und verlegten Drucke (rund 50 Titel) vergleichsweise niedrig erscheint, dokumentieren die Publikationen dennoch die Bedeutung Siegens als Hochschulstandort in der Frühen Neuzeit. „Zu den in Siegen gedruckten Werken gehören theologischen Schriften der Heidelberger Katechismus, Dissertationen, juristische Streitschriften oder medizinische Abhandlungen“, so Brachthäuser.

Ausgewählte Informationen über Christoph Corvin sowie dessen Autoren und Bedeutung für die Hohe Schule Herborn sind als PDF-Dokumentation ab sofort auf der Website www.stadtarchiv-siegen.de zugänglich. Parallel findet eine Vitrinen-Präsentation im Lesesaal des Stadtarchivs statt. Gezeigt werden unter anderem ein bislang unveröffentlichtes Autograph, eine landesherrliche Urkunde aus dem Jahr 1608, historische Hintergründe über das reformierte Bildungswesen und auch seltene Originaldrucke Corvins aus Archivbeständen. Die Vitrinen-Ausstellung ist noch bis Ende April im Stadtarchiv Siegen, 3. Obergeschoss im Krönchen-Center, zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.