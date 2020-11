Siegen-Trupbach: Jäger unter umgestürztem Unimog eingeklemmt

Fast 90 Minuten dauerte es, bis am Samstagabend, 7. November, nach einem schweren Waldunfall ein schwerverletzter Jäger in einem Rettungswagen lag. In einem steilen Waldgelände oberhalb des Trupbacher Bubergs war der Mann unter einem umgestürzten Unimog eingeklemmt.

Rund 1,5 Kilometer vom nächsten Wohnhaus entfernt hatte der 60-jährige Jäger zusammen mit sein 90-jährigen Vater einen Hochsitz abgerissen. Dazu hatten sie einen Unimog mit Kran sowie einen Anhänger dabei. Mit dem Kran versuchte der 60-jährige, über ein Stahlseil den Hochsitz abzureißen, wobei sich ersten Erkenntnissen zufolge das Seil in dem Kran verfing und der Unimog umkippte und ein Stück den Abhang hinabstürzte. Der Mann hatte sich auf der Ladefläche befunden. Auch der Hochsitz rutschte den Hang hinab.

Matsch auf Waldwegen: Rettungskräfte tragen Ausrüstung zu Fuß zur Unfallstelle

Der Fahrer wurde unter dem tonnenschweren Unimog eingeklemmt, konnte aber noch einen Freund anrufen, der sofort die Rettungskette alarmierte. Die Leitstelle der Feuerwehr Siegen alarmierte neben dem Löschzug der Hauptwache auch den Löschzug Alchetal, Oberschelden sowie Notarzt und Rettungswagen sowie die Polizei. Die Einsatzkräfte hatten allerdings Mühe, mit ihren schweren Feuerwehrfahrzeugen die steilen und teils verschlammten Waldwege hinaufzukommen, weil der Matsch die Profile der Reifen zuschmierte.

Das Rettungsmaterial musste etwa 500 Meter weit bis zur Unfallstelle per Hand transportiert werden. Inzwischenzeit hatten die Helfer den Verletzten befreit, er wurde medizinisch vom Notarzt sowie Rettungspersonal versorgt. Mit einem VW-Allrad-Pritschenwagen, der schließlich rückwärts zur Unfallstelle fahren konnte, wurde der Verletzte abgeholt und langsam durch den Wald zum Rettungswagen transportiert und ins Krankenhaus gebracht.

