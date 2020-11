Siegen steht zusammen: Plakataktion gegen Nazis

Siegen. Das Siegener Bündnis für Demokratie will mit einer Plakataktion zeigen, dass Hass, Hetze, Rassismus und Antisemitismus in Siegen unerwünscht sind.

Mit einer Plakataktion macht das Siegener Bündnis für Demokratie an vielen Stellen im Stadtbild klar, dass Nazis und Faschisten, Rassismus und Antisemitismus, Hass und Hetze in Siegen unerwünscht sind. Unterstützt wird die Aktion unter dem Thema „Siegen steht zusammen“ von Amtsträgern, Politikern, Institutionen und Initiativen.

Ein Auslöser war laut einer Mitteilung des Bündnisses die ebenso wiederkehrenden wie kläglichen Versuche der rechtsextremen Kleinstpartei „Der dritte Weg“ , ihre menschenverachtende Ideologie durch Propagandastände in der Innenstadt und seit einigen Monaten auch mit einem Ladenlokal und Büro im Quartier Hammerhütte zu verbreiten.

Verbreitung erfolgt im gesamten Stadtgebiet

Das Siegener Bündnis für Demokratie gründete sich 2008, als Neonazis versuchten, die Erinnerungskultur am jährlichen städtischen Gedenktag zur Bombardierung Siegens am 16. Dezember 1944 für ihre Hasspropaganda umzudeuten. Der erst einige Tage zurück liegende Versuch, im nahen Niederfischbach den nationalen Volkstrauertag zu missbrauchen, bestätigte das Siegener Bündnis für Demokratie, diesen Bestrebungen deutlich und mit der gesamten Stadtgesellschaft entgegenzutreten, heißt es weiter.

Bereits im Sommer haben Kreative aus fünf Siegener Agenturen die Aktion „Siegen steht zusammen“ ins Leben gerufen und Plakate mit entsprechenden Statements gestaltet. Dabei habe man bewusst auf die Verbreitung im gesamten Stadtgebiet und eine breite Beteiligung gesetzt. Das Bündnis, dem Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine und Verbände angehören, griff die Initiative auf.

Bürgermeister Mues und Landrat Müller unterstützen Aktion

Auch Bürgermeister Steffen Mues und Landrat Andreas Müller , die sich beide immer wieder gegen die verfassungsfeindliche Splitterpartei positionieren, unter anderem anlässlich der Büroeröffnung im Sommer, unterstützen die Plakataktion. Steffen Mues : „Gerade in schwierigen Zeiten wird umso deutlicher, was für einen hohen Wert unsere freiheitliche Demokratie hat – und gerade heute müssen wir dieses Gut in gemeinsamer Verantwortung bewahren und schützen!“

Gelebte Solidarität sei dabei nicht nur im Kampf gegen die globale Pandemie entscheidend, sondern auch dringend notwendig, um Hass und Terror keine Chance zur Entfaltung zu geben. „Als Mitglied im Städtebündnis ‚Sicherer Hafen‘ leistet die Stadt Siegen humanitäre Hilfe und übernimmt Verantwortung für Menschen in Not. Extremisten hingegen werden in unserer Stadt niemals willkommen sein und keine Heimat finden. Dafür steht Siegen. Und dafür stehen wir hier in Siegen zusammen!“

Jede und jeder kann sich beteiligen

Landrat Andreas Müller ergänzt: „Es wird immer deutlicher, dass Rechtsextremisten für unser Zusammenleben die größte Bedrohung darstellen. Sie sind oft gewaltbereit, verbreiten Hass und wollen unsere Gesellschaft spalten. Doch damit haben sie keinen Erfolg!“ Die überwältigende Mehrheit der Menschen in Siegen-Wittgenstein lehne dieses faschistische Treiben ab und mache das auch deutlich, etwa bei den Demonstrationen gegen den dritten Weg oder durch Zeichen Protest wie die Plakataktion. Er freue sich darauf, so Müller, die Plakate an vielen Orten zu sehen und lade jeden ein, mitzumachen und die Plakate überall aufzuhängen, wo es geht. „Die Botschaft ist klar: Siegen steht zusammen. Für unsere offene und freie Gesellschaft!“, so der Landrat.

ZFK gegen Feinbildlogik Das Siegener Zentrum für Friedenskultur hält die Plakataktion für missglückt . Leiter Bernhard Nolz: „Plakate und Medieninformation verkünden die Ausgrenzung von Andersdenkenden. Bei dieser Feindbildlogik machen wir nicht mit. Vielmehr geben Frieden, Inklusion und Toleranz die Stichwörter ab, die eine Gesellschaft lebenswert erscheinen lassen.“ Stattdessen lese man von Herabwürdigungen von Menschen auf Plakaten – so über Mitmenschen öffentlich zu sprechen gehöre sich nicht . Das ZFK teile diese politische Anschauung nicht, aber die Würde des Menschen gebiete es, das Recht auf Meinungsfreiheit nicht in Frage stellen, „auch deshalb, weil wir es ja auch für uns in Anspruch nehmen.“ Nur der Austausch von Argumenten, der Versuch, sich gegenseitig zu verstehen, helfe. Eine offene vielfältige Gesellschaft kenne keine Ausgrenzung. Paradoxerweise entziehe man mit der Plakataktion dieser offenen Gesellschaft die Grundlagen. „Das Bündnis für Demokratie tritt für Offenheit ein, grenzt aber Teile der Gesellschaft aus. Es propagiert die Buntheit, will aber Braun als Farbe nicht zulassen.“

In vielen Schulen, Gemeindehäusern, auf öffentlichen Flächen und in Fenstern werden die Plakate in den nächsten Wochen zu sehen sein. Jede Organisation und jede Person kann sich beteiligen: Die Plakate gibt es kostenfrei als Download auf www.siegen-stehtzusammen.de/download

