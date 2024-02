Siegen: Sprayer ziehen durch Stadt – Polizei schnappt sie

Siegen Mitten in Siegen sprühen drei Männer Schmierereien auf Fassaden, die ihnen nicht gehören. Allerdings werden sie beobachtet.

Siegener Polizisten ist es am vergangenen Wochenende laut eigenen Angaben gelungen, mutmaßliche Graffiti-Sprayer zu schnappen. Demnach wurden Beamte gegen 3.15 Uhr Samstag, 10. Februar, zu einer Baustelle in der Siegener Innenstadt gerufen.

Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hatte auf den Überwachungskameras zwei Personen gesehen, die widerrechtlich das Gelände betreten hatten. Schnell konnten die Beamten zwei junge Männer auf dem Dach der Baustelle ausfindig machen. Neben deutlichem Geruch von Farbe in der Luft, stellten die Polizisten diverse frische Graffiti fest. Die beiden 20 und 21 Jahre alten Männer führten neben Farbsprühdosen auch Farbstifte mit sich. Die Sprayutensilien wurden sichergestellt.

Zeuge gibt Siegener Polizei gute Personenbeschreibung

Zu einer weiteren Tat ist es am Sonntag, 11. Februar, gegen 3.10 Uhr in der Gießereistraße gekommen. Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei zwei Personen, die vermutlich zuvor Farbschmierereien an Hauswänden hinterlassen hatten. Betroffen waren Mehrfamilienhäuser und die Hauswand eines Firmengeländes. Dort waren frische Schriftzüge in violetter Farbe aufgebracht.

Dank einer guten Personenbeschreibung wurde ein 19-jähriger Tatverdächtiger in unmittelbarer Nähe aufgegriffen. Zudem fanden die Polizisten eine Spraydose mit violetter Farbe. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf einen unteren vierstelligen Betrag. Gegen die drei Männer ermittelt nun das Siegener Kriminalkommissariat wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti.

