Siegen: Quartett mit Motiven aus dem heimischen Wald

Siegen. Der Siegener Grafiker Peter Büdenbender hat ein Kartenspiel mit Fotos von Jäger-Ansitzen aus dem Siegerland entworfen.

Vier Mal „Protzer“ sind ein Quartett. Oder vier „Unbrauchbare“. Oder „Baumarkt“. Alle Karten zeigen Jäger-Ansitze aus dem Siegerland. Und alle haben Namen: Henner und Frieder, Edgar und Hesekiel… Das von dem Siegener Grafiker Peter Büdenbender gestaltete Quartettspiel hat alles, was ein ideales Präsent ausmacht: Es sieht nicht nur edel aus, es hat auch einen originellen, regionalen Bezug.

Die Idee für das Quartettspiel mit Fotos von Ansitzen ist Peter Büdenbender gekommen, als er wie so oft mit dem Rad durch Wald und Wiesen unterwegs war. Immer wieder hält der Grafiker die Augen auf nach interessanten Fotomotiven: „Irgendwann fiel mein Blick auf einen Hochsitz, der auf einfachste und materialsparendste Weise errichtet war. Ein paar Langhölzer an einen Baum gelehnt, Querhölzer zum Raufsteigen und ein Brett obendrauf als Sitz – fertig“, erzählt der gebürtige Netphener: „Tief beeindruckt von der Schlichtheit dieses Zweckbaus wurde meine Wahrnehmung geschärft. Im Laufe der Zeit wuchs meine Sammlung auf inzwischen mehrere hundert Fotos an, darunter auch völlig absurde Varianten.“

Erlös für Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe

Erst viel später entstand die Idee, aus den illustren Bauwerken ein Quartettspiel zu entwickeln, bei dem natürlich nicht geschossen wird. Dazu mussten acht Kategorien erdacht und je vier passende Motive ausgewählt werden. „Der schwierigste Part war der, originelle, aber auch zählbare Werte festzulegen, nach denen im Spielverlauf die einzelnen Stiche entschieden werden“, erinnert sich Büdenbender. So punkten die einzelnen Karten beispielsweise mit den Werten „Anzahl der Stufen“, „Wetterschutzfaktor“ oder dem künstlerischen Ausdruck. Weitaus einfacher gestaltete sich die Namensvergabe für jedes einzelne Modell: „Jeder ‚Jägerstuhl‘, wie wir die Dinger als Kinder nannten, hat einen männlichen Vornamen aus dem altdeutschen Sprachgebrauch bekommen.“

Die erste Auflage war überraschend schnell vergriffen und Peter Büdenbender erhielt so manche Mail von aufmerksamen Waldbesuchern, die ein Motiv aus dem Kartenspiel vor Ort wiedererkannt haben. Rechtzeitig zur Weihnachtszeit ist Nachschub eingetroffen.

Der eigentliche Preis des Kartenspiels beträgt 12,80 Euro Für die Dauer der Aktion (2. Auflage: 500 Exemplare) kostet es jedoch einen Euro mehr, also 13,80 Euro. Auf diesen so bei jedem Kauf des Quartettspiels gespendeten Euro legt Büdenbenders Online-Portal „IZND – waddsost“ noch zwei Euro drauf. So werden bei dieser 2. Auflage drei Euro pro Spiel an das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe gespendet.

Bestellt werden kann das Siegerländer Jägerstuhl-Quartett bei iznd.de

