Die Polizei in Siegen warnt wieder vor Schockanrufen, die insbesondere öltere Menschen treffen. (Symbolbild)

Kriminalität Siegen: Weinende Frau am Telefon – sofort auflegen!

Siegen Die Polizei in Siegen-Wittgenstein warnt vor einem erhöhten Aufkommen von Schockanrufen. Die Täter gehen wenig zimperlich vor.

Die Polizei in Siegen warnt erneut vor Schockanrufen. Seit Dienstagnachmittag, 13. Februar, sei ein vermehrtes Aufkommen dieser Art Betrügerei zu verzeichnen, die insbesondere ältere Menschen zum Ziel hat, so die Beamten.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Die Täter gehen nach dem bekannten Muster vor. Am Telefon wird behauptet, ein naher Verwandter, häufig der Sohn oder die Tochter, habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und sei nun in Polizeigewahrsam. Gegen Zahlung einer Kaution könne der scheinbare Unfallverursacher wieder auf freien Fuß kommen. Das Geld muss laut Forderung der Betrüger unbedingt in bar übergeben werden.

Einer 70-Jährigen etwa wurde vorgegaukelt, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe. Nachdem die Frau dem Betrüger entgegnet hatte, keine Tochter zu haben, kam der Sohn ins Visier des Anrufers. Doch die Seniorin hat auch keinen Sohn. Der Betrüger blieb seiner Masche treu und fragte: „Wer kommt sonst noch in Frage?“. Die 70-jährige Frau erwähnte dann eine Freundin, die vor kurzer Zeit einen Unfall verursacht habe. Damit gab sich der Täter zufrieden.

Nachdem er angab, dass diese Freundin festgenommen wurde, leitete er den Anruf an einen weiteren, falschen Polizeibeamten weiter. Als dieser nach Wertgegenständen fragte, erkannte die Seniorin den Betrug und beendete das Telefonat.

Noch mehr Betrugsversuche in Siegen

Zu einem weiteren versuchten Betrug kam es gegen 14 Uhr. Eine 80-Jährige erhielt ebenfalls einen Anruf eines falschen Polizeibeamten. Dieser übergab der Seniorin eine weinende Frau, die sich als Tochter der älteren Frau ausgab. Auch in diesem Telefonat stand eine Kautionsforderung im Vordergrund. Zeitgleich rief die 80-Jährige ihren Bankberater an und bat ihn, eine hohe Summe Bargeld zu hinterlegen.

Der Betrüger hatte der Seniorin vorgegeben, Renovierungsarbeiten der Söhne als Legende bei der Bank anzugeben. Ein weiterer Anruf bei ihrem Sohn deckte den Betrugsversuch schließlich auf. Die 80-jährige Frau beendete sofort das Gespräch. Das Kriminalkommissariat in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rat der Polizei Siegen: Ältere Familienangehörige informieren

In den aktuellen Fällen, die der Polizei bekannt sind, ist es zu keiner Geldübergabe gekommen. Die Beamten bitten darum, ältere Familienangehörige zu informieren und zu warnen. Sollten sie einen solchen Anruf erhalten, sollte das Telefonat beendet werden. Zudem sollte man Verwandte in Kenntnis setzen und sich an die echte Polizei wenden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland