Siegen: Polizei sucht nach Raub mutmaßlichen Täter

Die Polizei in Siegen ist auf der Suche nach dem mutmaßlichen Täter.

Siegen. Eine Spielhalle in Siegen wird ausgeraubt. Der Täter stößt eine Angestellte zur Seite und türmt mit Geld. Die Polizei sucht den Mann mit Foto.

Nach einem Raub in einer Siegener Spielhalle Koblenzer Straße, der sich bereits am Montag, 16. Dezember, ereignete, sucht die Polizei den mutmaßlichen Täter nun per Foto.

Der Mann, so die Beamten, stieß die weibliche Aufsicht zur Seite, stahl einen dreistelligen Eurobetrag aus der Kasse und floh in unbekannte Richtung.

Der Verdächtige ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß, hat dunkle Haut, ist vermutlich Schwarzafrikaner und trug seine dunklen Haare gekräuselt. Er war schlank und zur Tatzeit bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit grüner Aufschrift.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0271/7099-0 entgegen.

Das Foto gibt es hier: polizei.nrw

