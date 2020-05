Siegen: Polizei löst Versammlung auf Parkplatz auf

Weidenau. In Siegen löste die Polizei eine Versammlung auf. Auf einem Parkplatz in Weidenau hatten sich Personen mit rund 70 Fahrzeugen getroffen

Die Polizei musste am Freitagabend, 15. Mai, den Parkplatz eines Baumarktes an der Weidenauer Straße in Siegen räumen. Bereits in der Vergangenheit gab es dort mehrfach Beschwerden von Anwohnern, die Ruhestörungen in den Abendstunden gemeldet hatten.

So auch an diesem Freitagabend. Mit drei Streifenwagen und sechs Beamten rückte die Polizei daraufhin zum besagten Parkplatz aus. Dort trafen sie auf rund 70 Fahrzeuge mit unterschiedlicher Besetzung. Einige Personen standen beieinander. Um im Zuge der Gefahrenabwehr Corona-Verstöße zu vermeiden, wurden die meist jungen Freunde hochmotorisierter Fahrzeuge friedlichen aufgefordert, den Parkplatz zu verlassen.

Im Anschluss wurde dieser mit Flatterband abgesperrt, um weitere Treffen in der Nacht zu verhindern.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Das Corona-Newsblog aus dem Siegerland finden Sie hier.

Hier geht es zum Newsblog mit den aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus.