Siegen/Netphen: Verdi ruft für Dienstag zum Warnstreik auf

Siegerland. Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter. Erneut ist das Siegerland betroffen – diesmal in Siegen und in Netphen.

Wegen des landesweiten Warnstreiktags in der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst bleiben die Kreisabfalldeponien in der Fludersbach in Siegen und in der Winterbach in Netphen am Dienstag, 20. Oktober, geschlossen.

Das teilt die Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein mit.

Verdi: Reaktion auf Arbeitgeber-Angebot

Damit, heißt es von Seiten der Gewerkschaft Verdi, werde auf das Angebot der Arbeitgeber von Freitag, 16. Oktober, reagiert. Die hatten unter anderem insgesamt 3,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt in drei Jahresstufen vorgeschlagen.

Verdi verlangt unter anderem eine Erhöhung der Entgelte um 4,8 Prozent.

