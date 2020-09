In der Phase der Ausgangsbeschränkungen in April bis Mai sank die Anzahl der Fälle, in denen Mütter und Väter Kinderpflege-Krankengeld für die Betreuung ihres kranken Kindes im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum um rund 70 Prozent von 192 auf 57. (Symbolbild)