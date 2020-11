Siegen: Mit Matthias Kringes Dilldappen durch den Advent

Siegerland. Bei uns gehören die Dilldappen zum Advent! An den vier Samstagen bis Heiligabend präsentieren wir wieder je eine Zeichnung von Matthias Kringe.

Was uns Menschen zu schaffen macht, ist für die Dilldappen Alltag, wie wir aus der Zeichnung von Matthias Kringe lernen. Kein Ausgehen, keine Treffen in größeren Gruppen, stattdessen spazieren gehen im Wald: So halten es die niedlichen Siegerländer Fabelwesen seit eh und je – und kommen damit gut und glücklich zurecht.

Fairerweise muss man selbstverständlich einräumen, dass die Voraussetzungen andere sind. Während die Menschen bedroht durch ein Virus den Rückzug antreten müssen, sind die Dilldappen als Naturburschen und -mädels generell nicht so die Typen für Großstadtgeschehen, Skiurlaub und Partys. Und Alkohol, das erfahren wir bei dieser Gelegenheit, scheint auch nicht ihr Ding zu sein.

Mal schauen, was wir in den kommenden Wochen noch so alles über die putzigen Gesellen lernen. Diese Zeitung präsentiert wieder an jedem Samstag bis Heiligabend eine Kringe-Zeichnung mit Szenen aus dem Leben der Dilldappen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook .