Siegen: Mit Baseballschlägern und Spaten Polizei angegriffen

Siegen-Wittgenstein. Beleidigungen, Boxhiebe ins Gesicht, Anspucken: Polizei Siegen-Wittgenstein hat am Wochenende mit aggressiven Angriffen und Beleidigungen zu tun.

Gleich mehrfach wurden im Kreis Siegen-Wittgenstein am Wochenende Polizisten in Widerstände verwickelt, körperlich angegangen, bespuckt und beleidigt.

Den Anfang machte ein 18-Jähriger am frühen Samstagmorgen, 19. September, in Dreis-Tiefenbach. Gegen 1 Uhr randalierte er in der Wohnung seiner Mutter. Mit einem Baseballschläger und Hammer rannte er durch die Wohnung und warf Möbel um. Die Frau konnte ihren Sohn nicht beruhigen, wusste sich keinen Rat und rief die Polizei um Hilfe. Als die Beamten der Wache Weidenau kamen, bedrohte der junge Mann die Beamten. In jeder Hand hielt er einen Baseballschläger und stürmte damit auf die Polizisten los. Der 18-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Er beleidigte die Beamten dabei mit drastischen Worten.

Ladendiebin torkelt in Siegen-Weidenau über Straße und bespuckt Polizistin

Samstagmittag gegen 13 Uhr fiel eine 38-Jährige auf der Weidenauer Straße auf: Sie torkelte über die Fahrbahn, eine Autofahrerin konnte gerade noch bremsen und einen Unfall vermeiden. Die hinzugerufenen Beamten der Wache Weidenau nahmen die Frau zu ihrem eigenen Schutz in Gewahrsam – sie war an diesem Tage bereits mehrfach aufgefallen, unter anderem als Ladendiebin. Im Polizeigewahrsam versuchte die 38-Jährige mehrfach, die Beamtinnen zu treten und zu beißen. Gegen 19.30 Uhr verlangte sie Wasser, weil sie durstig sei. Als die Beamtin ihr den Becher reichte, spuckte sie hinein und übergoss die Polizistin mit dem Inhalt und gab wüste Beleidigungen von sich.

Ebenfalls Samstagmittag, gegen 14 Uhr, wurden Beamte der Wache Kreuztal zur Siegstraße in Dreis-Tiefenbach gerufen: Dort war es zu einem Nachbarschaftsstreit gekommen. Als die Beamten eintrafen, hatte sich ein 49-Jähriger auf seinen Balkon zurückgezogen, von dort aus beleidigte er die Polizisten aufs Übelste. Plötzlich schleuderte er zudem einen Eisenspaten auf die Beamten und verfehlte eine Polizistin nur knapp. Der 49-Jährige wurde in Gewahrsam genommen, wobei er gezielt auf die Beamten spuckte. Im Weidenauer Polizeigewahrsam trat der Mann gegen 23 Uhr wiederholt während einer Kontrolle gegen Tür und Wände und beleidigte fortwährend die Beamten.

In Bad Berleburg boxt ein Mann einem Polizisten ins Gesicht

Sonntagmittag, gegen 12 Uhr, wurde die Polizei zur Straße „Am Baumrain“ in Bad Berleburg gerufen: Ein 51-Jähriger war ausgerastet und schlug mit einer Axt auf seinen Personalausweis ein. Als die Beamten eintrafen, hatte der Mann zwar die Axt nicht mehr in der Hand, drohte aber einem Polizisten (38), ihm in die „Fresse zu hauen“. Der Mann boxte dem Beamten auch in der Tat ins Gesicht, so dass er im Krankenhaus ambulant behandelt werden musste. Der Aggressor wurde vom Ordnungsamt übernommen und in ein Krankenhaus in Siegen eingewiesen.

