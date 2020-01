Die Feuerwehr musste auch am Neujahrsmorgen in der Kolpingstraße einen brennenden Altkleidercontainer löschen.

Siegen. Die Siegener Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr mussten an Silvester mehrere Container löschen, die durch Böller in Brand gesetzt wurden.

Siegen: Mehrere Papier- und Altkleidercontainer brennen

Zahlreiche Einsätze hatte in der Silvester- und Neujahrsnacht die Feuerwehr zu bewältigen, denn einige übermütige Jugendliche hatten sich einen Spaß daraus gemacht, durch Böller Papier- und Altkleidercontainer anzuzünden. So brannte am Weidenauer Busbahnhof ein Papierbehälter. Am Brüderweg beim Kreisel glimmte ein Container vor sich hin. In Burbach-Wahlbach in der Brückenstraße brannte ein Container, der neben einem Haus stand. Hierbei wurde auch ein Pkw in Mitleidenschaft gezogen.

Auch in der Rosterstraße in Siegen stand ein Container in Flammen. Am Neujahrsmorgen gegen 7.30 Uhr wurden die Anwohner des Batterieweges und der Kolpingstraße durch einen lauten Böllerschlag geweckt. Einige Zeit später hatte dann ein Spaziergänger, der mit seinem Hund unterwegs war, einen brennenden Altkleidercontainer entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehr Weidenau rückte dann mit einem Tanklöschfahrzeug an und die Einsatzkräfte hatten dann, nachdem sie erst einmal Müll bei den Glas- und Papiercontainern beiseite geräumt hatten, endlich Zugang zum Kleidercontainer, um ihn zu löschen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und fertigte eine Anzeige gegen Unbekannt.

Nebel behindert Sicht in Silvesternacht

In der Nacht hatten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei erhebliche Probleme, überhaupt an die Einsatzstellen zu gelangen. Nebel und Dunst hatten dafür gesorgt, dass in weiten Teilen der Stadt Siegen lediglich Sichtweiten von nicht mal zehn Metern herrschten. Auf der HTS zwischen Weidenau und Kreuztal konnten sich Autofahrer nicht einmal an den Fahrbahnbegrenzungen orientieren.

