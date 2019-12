Am Kölner Tor in Siegen tritt der Täter gegen eine Werbetafel.

Siegen. Ein 23-Jähriger springt im Siegener Stadtkern auf Autos und attackiert einen Polizisten. Die Beamten nehmen den alkoholisierten Mann fest.

Siegen: Mann springt auf Autos und greift Polizisten an

Wie die Polizei in Siegen am Mittwoch mitteilt, trat der aggressive Mensch in der Nacht auf Mittwoch zunächst gegen eine Werbetafel am Kölner Tor.

Unbeirrt lief er weiter in Richtung Kino-Komplex und trat gegen zwei parkende Autos ein. Auf ein drittes parkendes Vehikel sprang er auf und stieg aufs Dach. Ein Polizeibeamter in seiner Freizeit, der das Geschehen zufällig beobachtete, forderte den Täter auf, seine Raserei einzustellen.

Wagen in Siegener City zum scharfen Bremsen gezwungen

Stattdessen versuchte der Wüterich auch diesen Kollegen zu treten, was misslang und er sich abwandte. Unweit des Kinos an Reichwalds Ecke zwang er dann einen auf der Straße fahrenden Pkw zum Abbremsen und sprang auch auf dieses Fahrzeug.

Die zwischenzeitlich verständigte Polizei stellte den Mann, der offenbar unter Alkoholeinfluss stand und nahm ihn Gewahrsam.

Die traurige Bilanz: Vier beschädigte Autos und eine beschädigte Werbetafel. Der entstandene Sachschaden wird auf eine fünfstellige Eurosumme geschätzt. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

