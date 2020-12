Siegen: Mann (66) betrunken mit E-Bike gestürzt

Siegen. Ein stark alkoholisierter Radfahrer konnte sich in Siegen nicht mehr auf seinem E-Bike halten. Die Fahrt endete im Krankenhaus.

Ein stark alkoholisierter 66-Jähriger ist mit seinem E-Bike gestürzt und hat sich verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, befuhr am Dienstagabend, 8. Dezember, mit seinem Elektrofahrrad den Gehweg an der Koblenzer Straße Richtung Siegerlandhalle in Siegen.

Nach Zeugenaussagen konnte sich der Mann nicht mehr auf dem Fahrrad halten und stürzte. Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls stellte sich heraus, dass der 66-Jährige stark alkoholisiert war.

Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm außerdem eine Blutprobe entnommen.

