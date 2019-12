Siegen. Drei Zwölfjährige liefen den Bus hinterher, ohne auf den Verkehr zu achten. Für ein Mädchen endete der Ausflug in der Siegener Kinderklinik.

Siegen: Mädchen auf Eiserfelder Straße von Auto erfasst

Ein zwölfjähriges Mädchen ist am Samstagnachmittag beim Überqueren der Eiserfelder Straße von einem Auto erfasst worden. Gegen 16 Uhr war sie zusammen mit zwei gleichaltrigen Freundinnen losgelaufen, um die Straße in Höhe der Metro zu überqueren – vermutlich um den Bus zu erreichen, der auf der anderen Straßenseite abfahrbereit an der Haltestelle stand.

Nicht auf den Verkehr geachtet

Die drei Mädchen achteten nicht auf den fließenden Verkehr. Eines der Kinder wurde vom Seitenspiegel eines Pkw erfasst und zu Boden geworfen. Der 20-Jährige Fahrer des Audi kümmert sich sofort um das Mädchen, das mit Verletzungen in das Kinderkrankenhaus in Siegen gebracht wurde.

