Siegen: Lkw-Fahrer hat bei Unfall 2 Promille Alkohol im Blut

Siegen. Bei einem Unfall in der Siegener Innenstadt saß ein Lkw-Fahrer mit mehr als zwei Promille Alkohol am Steuer. Das sind die Folgen.

Wie die Siegener Polizei am Donnerstag mitteilt, fuhr der 56-jährige Trucker am Mittwoch, 13. Mai, mit seinem MAN die Kampenstraße hoch. Hinter ihm eine 65-Jährige mit ihrem Mercedes.

In Höhe Marburger Tor und Brüderweg hielt der Lkw am rechten Fahrbahnrand an, Blinker rechts. Dahinter blieb der Wagen der 65-Jährigen stehen. Als nach mehreren Sekunden kein Gegenverkehr kam, wollte die Frau am Laster vorbeifahren.

Siegener Polizeibeamte stellen Führerschein sicher

Diesen Moment nutzt der Lkw-Fahrer, um nun plötzlich und unerwartet nach links in den Brüderweg einzufahren. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellten Beamte der Wache Weidenau fest, dass der Lkw-Fahrer Alkohol getrunken hatte. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Die weitere Folge: Blutprobe und die Sicherstellungen des Führerscheins.

