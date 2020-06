Insbesondere ältere Menschen in Siegen-Wittgenstein geraten ins Visier der Betrüger.

Kriminalität Siegen/Kreuztal: Betrüger wollen am Telefon Kasse machen

Siegen/Kreuztal. Der Kriminalpolizei Siegen sind am Montag mehrere Betrugsversuche mit der Enkeltrick-Masche gemeldet worden. Die Beamten mahnen zur Vorsicht.

In Siegen-Wittgenstein, aber vornehmlich im Raum Siegen und Kreuztal werden am Montag, 15. Juni, Haushalte, in denen vorwiegend ältere Menschen wohnen, von Betrügern telefonisch kontaktiert.

Eine Anruferin gibt sich als Nichte oder Großnichte aus und erzählt unwahre Geschichten über eine Notlage, weshalb sie dringend Geld benötige.

Rat der Polizei Siegen: Sofort auflegen

Nicht selten werden fünfstellige Euro-Summen oder Schmuck gefordert. Die Beamten raten, sofort aufzulegen und sich an eine Polizeidienststelle zu wenden.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.