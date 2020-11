Siegen: Kochversuch endet mit Fettexplosion und Festnahme

Siegen. Ein Mann verursacht in seiner Wohnung an der Leimbachstraße in Siegen eine Fettexplosion, lässt die Feuerwehr aber nicht rein. Keine gute Idee.

Was ein Abend mit selbst gekochtem Essen werden sollte, endete in Handschellen: Ein Mieter eines Mehrparteienhauses an der Leimbachstraße verursachte am Freitagabend einen Küchenbrand – und wurde aufgrund seines Verhaltens den Einsatzkräften gegenüber vorübergehend festgenommen.

Ein Autofahrer hatte aus dem dritten Obergeschoss des Gebäudes Feuer schlagen gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Als die Feuerwehrleute die betroffene Wohnung betreten wollten, schlug der 42-jährige Mieter ihnen aber die Tür vor den Nasen zu und verweigerte den Zutritt. Da der Einsatzleiter so nicht feststellen konnte, ob es noch brannte – und die Fassade des Hauses im Bereich des Fensters rußgeschwärzt war – rückte die Polizei mit mehreren Beamten an.

Siegen: Fettexplosion als Ursache des Zimmerbrandes an der Leimbachstraße

Der 42-Jährige wurde kurz darauf in Handschellen aus dem Haus geführt. Nach derzeitigem Kenntnisstand war beim Kochen das Fett in Band geraten und er hatte mit Wasser zu löschen versucht. Dabei kam es zu einer Fettexplosion.

Der Mann verbrachte etwa eine halbe Stunde in einem Streifenwagen. Nachdem die Feuerwehr nach Überprüfung kein Feuer mehr finden konnte, wurde er aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

