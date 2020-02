Siegen: Kein Blitzer für Raserstrecke in Langenholdinghausen

Auch wenn die Langenholdinghauser über Raser an den Ortseingängen klagen – einen Starenkasten wird es vermutlich hier nicht geben.

Wie Denise Franke, Leiterin der Siegener Straßenverkehrsbehörde, jetzt im Verkehrsausschuss berichtete, sei der Hauptgrund für eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage ein Unfallschwerpunkt – und der liege laut Auskunft des Kreises in Langenholdinghausen nicht vor, am Ortseingang Meiswinkel ebenfalls nicht. Ein stationärer Blitzer kostet (den Kreis) 100.000 Euro – nur Anschaffung und Einrichtung, Folgekosten für Datenauswertung und Wartung nicht eingerechnet.

Stadt Siegen setzt semistationäre Messstellen ein

Empfohlen wird, dass die Stadt Siegen hier semistationäre Messstellen einsetzt, also mobile Blitzeranlagen. Das tue das Ordnungsamt auch bereits, so Franke. Eine zweite Messstelle ist geplant, außerdem soll geprüft werden, ob eine weitere auch am Ortseingang Meiswinkel eingerichtet werden kann.

In Frage kämen für Langenholdinghausen Geschwindigkeitsdisplays, die Autofahrern ihr Tempo anzeigen, die je nach Modell 1700 bis 2500 Euro kosten, so Franke. Die Stadt hat einige davon, die aber immer nur begrenzte Zeit installiert werden könnten – auch in anderen Siegener Stadtteilen gibt es Probleme mit Rasern und auch dort werden die Anzeigetafeln benötigt. Aktuell, so Franke, soll ein verfügbares Display für ein paar Wochen in Langenholdinghausen aufgehängt werden.

