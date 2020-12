Siegen: Impfen gegen Corona – 340 Impflinge gesucht

Siegen-Wittgenstein. Sonntag nach Weihnachten kommen die ersten 340 Dosen Impfstoff gegen Corona nach Siegen.

340 Impfdosen gegen Corona werden am Sonntag nach Weihnachten zur Verfügung in Siegen-Wittgenstein zur Verfügung stehen. Etwa zehn Altenpflegeheime in Siegen und Umland haben Interesse bekundet, mit ihren Bewohnern am ersten Tag dabei zu sein, berichtet Torsten Manges, Sprecher der Kreisverwaltung, auf Anfrage. In den nächsten Tagen wird entschieden, in welchem Heim oder in welchen Heimen die Impfteams beginnen werden.

Die weiteren Lieferungen mit dem Impfstoff werden danach täglich erwartet. Der Impfstoff wird bundesweit in 60 Depots gelagert und nach Bedarf aufgetaut. Er ist dann etwa fünf Tage haltbar – das reicht für die Transport und die Aufbereitung im Impfzentrum, die durch einen Apotheker erfolgt. „Er muss dann innerhalb kürzester Zeit verarbeitet werden“, sagt Torsten Manges.

