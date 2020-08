Siegen greift durch: Auch Neue Ufer jetzt für Party gesperrt

Fissmer-Anlage nach einer Partynacht: Der Stadt bleibe keine Wahl, wenn einige wenige sich so rücksichtslos verhalten, sagt der Bürgermeister.

Siegen. Wegen teils ausufernder Feiern sind ab Wochenende 21./22. August Fissmer-Anlage, Rathausplatz und die Siegstufen in Siegen für Partys gesperrt-

Die Stadt Siegen sperrt nun auch die Siegstufen: Wie berichtet hat das Ordnungsamt ein Betretungsverbot für den Bereich Rathausplatz/Fissmer-Anlage in den Wochenend-Nächten mit der Kreispolizeibehörde abgestimmt und eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Die gilt nun auch für die Uferanlage an der Sieg: Auch dort war es an den vergangenen Wochenende zu teils langen und mitunter lauten Feiern im öffentlichen Raum gekommen.

In der Oberstadt kam es zu massiven Lärmbelästigungen und alkoholbedingten gewalttätigen Auseinandersetzungen. Der Bereich ist freitags und samstags ab 23 Uhr bis 5 Uhr am Folgetag gesperrt. Davon ausgenommen sind die Außenbereiche der Gastronomie sowie Flächen genehmigter Veranstaltungen. Die Allgemeinverfügung gilt ab dem Wochenende 21./22. August zunächst bis 30. September.

Bürgermeister Steffen Mues: „Uns bleibt keine andere Wahl“

Wie berichtet wird zusätzlich ein privates Sicherheitsunternehmen im Auftrag der Stadt Siegen eingesetzt, ein bewirtschafteter Toilettenwagen im Bereich der Mitarbeiter-Parkplätze oberhalb des Rathauses aufgestellt, zusätzlich zu den vorhandenen Toiletten. Das Durchfahrtverbot der Löhrstraße freitags und samstags von 20 bis 6 Uhr bleibt bestehen, die Straße ist nur für Anlieger geöffnet.

Bürgermeister Steffen Mues dankt den Polizei, Ordnungsamt und Rettungsdienst der Feuerwehr: „Die Ordnungs- wie die Rettungskräfte haben gerade an den beiden letzten Wochenenden Enormes geleistet und sind teilweise selbst verbal wie körperlich angegangen worden.“ Obwohl in einer deutlichen Minderheit sei von einigen erhebliche Aggression ausgegangen, „wenn sich ein Teil der Feiernden so offensichtlich rücksichtslos im Hinblick auf Anwohner und andere Menschen verhält, bleibt uns keine andere Wahl, als diese Bereiche zu sperren.“

Nachtruhe der Oberstadt-Anwohner bis in die frühen Morgenstunden gestört

Am Rathausplatz/Fissmer-Anlage wird der gesperrte Bereich durch die Straßen Markt, Kornmarkt, Neumarkt und Pfarrstraße begrenzt, im Bereich der neuen Stufenanlage durch die Brüder-Busch-Straße, die Bahnhofstraße, den Kunstweg, den Jakob-Scheiner-Platz und die Hindenburgstraße.

Dort fanden sich laut Allgemeinverfügung „Einzelpersonen und Personengruppen zusammen, um dort teilweise exzessiv Alkohol zu konsumieren und bis tief in die Nacht hinein die Nachtruhe der umliegenden Anwohner mehr als erheblich durch lautes Grölen, Abspielen von Musik störten. Mit dem hohen Alkoholkonsum sank bei diesen Personengruppen die verhaltensrelevante Hemmschwelle, so dass sie wiederholt durch ihr lautstarkes Auftreten und trunkenheitsbedingtes Verhalten Anwohner belästigten.“

Siegener Ordnungsdezernent: Gegenmaßnahmen leider ohne Erfolg

Der Bereich Rathausplatz erheblich vermüllt worden, die öffentlichen Toiletten nur von Teilen der Besucher genutzt, vielmehr wurde eine „erhebliche Verschmutzung der umliegenden Anlage und auch privater Bereiche durch sogenannte ‚Wildpinkler‘ festgestellt“. Und es komme zu erheblichen Lärmbelästigungen teilweise bis in die frühen Morgenstunden.

Maßnahmen wie verstärkte Ausleuchtung, mehr Mülleimer, Appelle und Ermahnungen hätten nicht den gewünschten Erfolg gehabt, bedauert Ordnungsdezernent Arne Fries. Der Ordnungsdienst werde Verstöße konsequent ahnden.

Die Allgemeinverfügung ist auf der städtischen Homepage unter www.siegen.de/bekanntmachungen einsehbar.

