Siegen. Viele der rund 3400 Bauarbeiter in Siegen-Wittgenstein könnten bald erheblich weniger Geld in der Tasche haben, warnt die Gewerkschaft IG Bau.

Siegen: Gewerkschaft warnt vor 10-Euro-Lohnlücke auf dem Bau

Bauarbeiter, die keinen Tariflohn bekommen, müssen um ihren Branchen-Mindestlohn bangen. Gut zehn Euro könnten dann die Löhne pro Stunde auf den Baustellen auseinandergehen.

Betroffen davon wäre ein Großteil der rund 3400 Bauarbeiter in Siegen-Wittgenstein, betont die Gewerkschaft IG Bau und appelliert an Bauhandwerk und Bauindustrie, dem entsprechenden Schlichterspruch und damit dem neuen Mindestlöhnen zuzustimmen.

Die IG Bau hat das bereits getan. Passiert das nicht, droht dem Bau im Kreis Siegen-Wittgenstein schlimmstenfalls der gesetzliche Mindestlohn von 9,35 Euro pro Stunde als unterste Verdienstgrenze. Die Erklärungsfrist für den Zentralverband Deutsches Baugewerbe und den Hauptverband der Deutschen Bauindustrie läuft am Freitag, 17. Januar, aus.

„Bau darf nicht zur Niedriglohn-Branche werden“

Der Schlichterspruch sieht vor, dass die Branchen-Mindestlöhne auf dem Bau ab Aprilsteigen – und zwar auf 12,55 Euro für Hilfsarbeiten (Mindestlohn 1) und auf 15,40 Euro für Facharbeiten (Mindestlohn 2). „Diese Bau-Mindestlöhne sind die Lohn-Stoppschilder nach unten“, sagt Bezirkschef Friedhelm Kreft.

„Und genau die braucht der Bau ganz dringend“, so der Gewerkschafter weiter, „wenn die Arbeitgeber die neuen Branchen-Mindestlöhne allerdings nicht akzeptieren, dann wäre das ein Lockruf an alle Billig-Firmen aus dem In- und Ausland, als Dumping-Konkurrenz auf den Markt zu drängen“.

Der Bau dürfe nicht zur Niedriglohn-Branche werden. Denn die Folgen für die Beschäftigungsentwicklung wären verheerend – und das mitten im Bau-Boom: Selbst Facharbeiter würden dann abwandern.

Gesetzlicher Mindestlohn liegt bei 9,35 Euro

Der Basis-Tariflohn für einen erfahrenen Maurer, Zimmerer oder Straßenbauer im Kreis Siegen-Wittgenstein liege derzeit bei 20,63 Euro. „Würden Unternehmen, die nicht an den Tariflohn gebunden sind, künftig lediglich den gesetzlichen Mindestlohn von derzeit nur 9,35 Euro bezahlen, dann würde das eine krasse Kluft von über 10 Euro beim Stundenlohn bedeuten.“

Wie es tarifpolitisch auf dem Bau weitergeht, darüber werden IG Bau und Bau-Arbeitgeber bereits im Frühjahr verhandeln: Dann steht die neue Lohn-Tarifrunde an.

