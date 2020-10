Siegen: Gedi Ali Metan erhält Intergrationspreis

Siegen. Gedi Ali Metan kümmert sich in Siegen um geflüchtete Menschen. Zum Ende der Interkulturellen Tage wurde er dafür ausgezeichnet.

Gedi Ali Metan ist der Träger des Preises zum „Interkulturellen Engagement 2020“. Stadt Siegen und Integrationsrat richteten die inzwischen 30. Verleihung kürzlich aus – wegen der Coronavirus-Pandemie diesmal im Gläsersaal der Siegerlandhalle.

„Das ist ein beachtlicher Geburtstag, die Auszeichnung hat auch eine hohe symbolische Bedeutung“, sagte Bürgermeister Steffen Mues. Die Feier bildete in diesem Jahr den Abschluss der Interkulturellen Tage in Siegen.

Aus Somalia nach Siegen

Gedi Ali Metan stammt aus Somalia und kümmert sich seit vielen Jahren in Siegen um geflüchtete Menschen. Er dolmetscht bei Behördengängen und Arztbesuchen, leistet ehrenamtliche Fahrdienste, ist Vorsitzender des Somalischen Vereins und betreut unter anderem zwei Fußballmannschaften.

Integrationsrat Veli Aydin, stellv. Vorsitzender des Integrationsrates, dankte im Gläsersaal den scheidenden Mitgliedern des Integrationsrates – der sich nach der Wahl in der konstituierenden Sitzung im Dezember neu zusammensetzt – für die geleistete Arbeit aus und gratulierte den neu gewählten Mitgliedern.

„Für manche Menschen mag es das Größte sein, beschenkt zu werden. Für Herrn Metan ist es schön, anderen Menschen zu helfen“, heißt es im Vorschlagsformular für den mit 500 Euro dotierten Preis.

Dreißig Jahre Integrationsarbeit in Siegen

„Wir feiern drei Jahrzehnte, in denen sehr viele eindrucksvolle Projekte vorgestellt werden konnten. Es gibt in Siegen unglaublich viele aktive Menschen, die sich in der Integrationsarbeit engagieren“, betonte Bürgermeister Mues in seinem Rückblick auf 30 Jahre Preisverleihung.

Er skizzierte das Engagement der Stadt für Toleranz und Weltoffenheit. Siegen gehört etwa dem Städtebündnis der „sicheren Häfen“ und der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus an. Dank Fördergeld aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ wurden 15 Siegener Initiativen mit insgesamt 35.000 Euro unterstützt, betonte der Bürgermeister.

Zudem stelle die Stadt für „integrative Akteure“ seit 2016 auch das „KIQ – KulturIntegrationQuartier“ in der alten Hammerhütter Schule an der Koblenzer Straße zur Verfügung.

Weitere Nominierte aus Siegen

Moderatorin Emetullah Hokkaömeroglu stellte in Form von kurzen Portraits die in diesem Jahr nominierten Personen und Organisationen vor: die Gemeinnützige Weiterbildungsgesellschaft Achenbach, Volker Nöll, der Siegener Künstler Thomas Kellner sowie die Veranstaltungsreihe „Trialog der Religionen“.

Die Nominierten erhielten für ihr Engagement eine Anerkennungsurkunde. Gedacht ist der „Preis für Interkulturelles Engagement“ als Auszeichnung und öffentliche Anerkennung für beispielhafte Aktionen und Initiativen, die sich für ein friedliches Miteinander zwischen ausländischen und deutschen Mitbürgern in der Stadt Siegen engagieren.

