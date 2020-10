Siegen: Gastherme explodiert im Keller eines Wohnhauses

Siegen. Ein lauter Knall kündigt Unheil an, eine Gastherme ist in Siegen auf dem Rosterberg explodiert. Das sind die Hintergründe.

Eine defekte Gastherme in der Stöckerstraße auf dem Rosteberg in Siegen hat am Freitag, 2. Oktober, die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Der Bewohner eines Hauses hörte gegen 9 Uhr Knall- und Klopfgeräusche aus dem Keller seines Hauses. Als er nachschaute, schlugen ihm Flammen aus der Gastherme entgegen.

Keine Verletzten auf Siegener Rosterberg

Er alarmierte sofort die Feuerwehr, die mit Kräften der Wache Siegen sowie der Löscheinheit Hammerhütte nebst Rettungswagen auf den Rosterberg ausrückte.

Auch die Polizei traf wenige Minuten später ein. Löschen konnten die Einsatzkräfte das Feuer nicht, sie unterbanden lediglich die Gaszufuhr. Größerer Schaden ist im Keller nicht entstanden. Verletzt wurde niemand.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.