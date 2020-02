Kaan-Marienborn. In einer Gartenlaube in Siegen kam es am Samstagnachmittag zu einem Brand. Die Feuerwehr musste zunächst im Gebäude lagernde Holzstücke entfernen

Siegen: Gartenlaube steht in Flammen

Ein Feuer in einer rund 50 Quadratmeter großen Gartenlaube, die auch als Hobbywerkstatt genutzt wird, war am späten Samstagnachmittag in der Straße Im Langen oberhalb der Rödger Straße ausgebrochen. Starke Rauchwolken drangen bereits aus dem am Hang stehenden Gebäude, als die Siegener Feuerwehr sowie der Löschzug Kaan-Marienborn eintrafen.

Die Einsatzkräfte mussten im Gebäude gelagerte und angebrannte Holzstücke herausholen und konnten dann das Feuer löschen. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache auf. Möglicherweise wurde das Feuer durch einen Ofen ausgelöst. Wie hoch der Brandschaden ist, ist noch unklar.

