Siegen: Funken schlagen während Autofahrt aus Lenkrad

Eine junge Pkw-Fahrerin war am Donnerstag, 12. November, von Freudenberg-Niederholzklau in Fahrtrichtung Siegen-Langenholdinghausen unterwegs, als am Ortseingang von Langenholdinghausen plötzlich Funken aus dem Lenkrad herausschlugen, es darin knisterte und Rauch herauskam.

Die Fahrerin stoppte ihren Wagen am Fahrbahnrand, schaltete die Warnblinkanlage ein und stellte den Motor ab. Dann verließ sie schnell ihr Fahrzeug und rief die Siegener Feuerwehr.

Feuerwehrleute klemmen Batterie ab

Die rückte mit der Löscheinheit Langenholdinghausen und Meiswinkel an. Die Einsatzkräfte unterbrachen die Stromversorgung, indem sie die Batterie abklemmten. Der Wagen wurde abgeschleppt.

Ursache ist möglicherweise ein Kabelbrand hinter der Lenksäule.

