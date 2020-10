Diebstahl Siegen: Für gestohlenes Auto Benzin an Tankstelle geklaut

Weidenau/Geisweid. Erst wird in Siegen-Weidenau ein Auto gestohlen, dann tankt der Dieb den Wagen voll und verschwindet, ohne zu bezahlen. Polizei sucht den Täter.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 8./9. Oktober, hat ein bisher unbekannter Mann einen blauen Nissan Micra in Siegeng estohlen.

Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, stand der Wagen auf dem Parkplatz einer Pizzeria an der Weidenauer Bismarckstraße. Als der 69-jährige Besitzer gegen 8 Uhr zum Parkplatz kam, war der Pkw (Kennzeichen SI-LB 394) verschwunden.

Videoaufzeichnung der Tankstelle von Siegener Polizei ausgewertet

Kurz darauf, gegen 8.20 Uhr, meldete sich ein Mitarbeiter einer Tankstelle an der Geisweider Wenschtstraße: Dort hatte kurz vorher ein Nissan Micra-Fahrer getankt und war ohne zu bezahlen weggefahren. Durch die Videoaufzeichnungen war schnell klar, dass es sich bei dem betankten Pkw um den zuvor gestohlenen Micra handelte. Der Fahrer wird auf etwa 30 Jahre geschätzt. Er trug eine blaue Jacke. Hinweise an die Polizei in Siegen unter 0271/70990.

