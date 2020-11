Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen einen früheren Mitarbeiter des Apollo-Theaters Siegen: Der Mann muss sich ab Februar 2022 unter anderem wegen sexuellem Missbrauch von Jugendlichen in mehreren Fällen sowie des Besitzes kinder- und jugendpornografischer Schriften vor dem Siegener Landgericht verantworten.

Die Vorwürfe waren einige Zeit nach der Pensionierung des Mannes im Jahr 2017 öffentlich geworden. Laut einer Gerichtssprecherin wurde der Sachverhalt geprüft, das Gericht entschied, die Verhandlung zuzulassen. Die Vorwürfe – 22 insgesamt – im Einzelnen: Elf Fälle von sexuellem Missbrauch Jugendlicher, davon drei Versuche; drei Fälle von Besitz jugendpornografischer Schriften in Tateinheit mit Besitz kinderpornografischer Schriften; vier Fälle versuchten schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern; drei Sachbeschädigungen und ein Diebstahl.

Angeklagter seit Längerem in Siegener Pflegeheim – verhandlungsfähig?

Letztere Taten, so die Gerichtssprecherin weiter, seien im Zusammenhang mit dem Apollo-Theater erfolgt, so der Vorwurf: So habe es insgesamt dreimal Beschmierungen am Theater, an einem Fahrzeug des Apollo sowie am Haus eines weiteren Mitarbeiters gegeben, die dem Angeklagten zur Last gelegt werden.

Ob der Angeklagte tatsächlich im Landgericht erscheinen kann, ist zumindest fraglich: Der Mann befindet sich seit Längerem in einem Pflegeheim, womöglich ist er verhandlungsunfähig.

