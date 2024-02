Siegen: Frau ruft Feuerwehr, löscht dann aber lieber selbst

Siegen Unweit des Gerichts im Siegener Kirchweg, bricht ein Brand aus, um den sich die Feuerwehr kümmern soll – aber irgendwie doch nicht.

„Feuer-4-Küchenbrand“ lautete am Dienstag, 13. Februar, die Meldung für die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Löscheinheit Hammerhütte. Der Einsatz im Siegener Kirchweg konnte ab er schnell abgeschlossen werden.

Eine Frau hatte in der Küche ihrer Wohnung versehentlich ein Tuch auf den eingeschalteten Elektroherd gelegt. Die glühende Platte setzte das Tuch in Brand. Die Frau konnte das Feuer zwar selbst löschen, zuvor jedoch hatte sie die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte schauten sich noch einmal alles an und rückten dann ab.

