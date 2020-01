Ursache unklar Siegen: Feuer in Studentenwohnheim – Studentin verletzt

Weidenau. In einem Siegener Studentenwohnheim ist ein Feuer ausgebrochen. Eine Studentin trug Verletzungen davon. Die Ursache des Brands ist ungeklärt.

Zu einem Brand in einer Küche des Studentenwohnheimes in der Engsbachstraße ist es am Sonntagabend, 5. Januar, gekommen. Eine Studentin erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Um kurz nach 20:30 Uhr wurden die Feuerwehreinheiten der Wache Siegen, Weidenau, Bürbach sowie Dreis-Tiefenbach und die Drehleiter des Löschzuges Geisweid ebenso der Rettungsdienst alarmiert.

Studenten löschen Feuer selbst

In einer Küche im fünften Obergeschoss war aus noch ungeklärter Ursache Feuer ausgebrochen, wobei eine Studentin eine Rauchgasvergiftung erlitt und medizinisch behandelt werden musste.

Andere Bewohner der Etage hatten das Feuer vor Eintreffen der Feuerwehr schon weitgehend gelöscht, so dass die Einsatzkräfte nur noch ein wenig nachlöschen mussten.

