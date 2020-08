Siegen: Feiernde halten sich an die neuen Regeln

Bereits am vorangegangenen Wochenende hatte die Polizei in Siegen die Oberstadt geräumt und war dort zuvor noch auf mehr Feiernde getroffen.

Siegen. In Siegen sind Fissmer-Anlage, Rathausplatz und Siegstufen für Partys gesperrt. Am zweiten Wochenende halten sich alle Feiernden an die Regeln

Die große Mehrheit der Feiernden in Siegen befolgte am Wochenende die von der Stadt erlassene Allgemeinverfügung mit Aufenthaltsverboten für bestimmte Bereiche in der Siegener Ober- und Unterstadt, das teilt die Polizei Siegen mit.

Weniger Feiernde in Siegen

Nach Lärm- und Müllexzessen in der jüngeren Vergangenheit sind Teile der Oberstadt und die Stufenanlage am Siegufer freitags und samstags ab 23 Uhr gesperrt. Auch an diesem Wochenende kontrollierten Polizei und Ordnungsamt die Einhaltung dieser neuen Regeln, die bis zum 30. September gelten. Im Bereich des Kornmarktes hielten sich an den Abenden von Freitag, 28. August, und Samstag, 29. August, zu Spitzenzeiten jeweils etwa 200 Personen auf, so die Polizei Siegen. Bis zur Sperrstunde hatte sich die Anzahl bereits auf etwa 50 bis 60 Personen reduziert. Die verbliebenen Feiernden verließen den Platz nach der Aufforderung des Ordnungsamtes.

An den Siegtreppen in der Unterstadt war es an beiden Abenden noch ruhiger, bis zu 100 Personen waren dort zu Hochzeiten. Während sich am Freitagabend zur Sperrstunde bereits sämtliche Feiernde entfernt hatten, hielten sich am Samstag um 23 Uhr noch zwei größere Gruppen dort auf. Nach entsprechender Ansage des Ordnungsamtes verließen sie jedoch auch das Areal.

Zwei Fälle von Ruhestörung in Siegen

Zu einer Ruhestörung kam es in der Hinterstraße, wo die eingesetzten Polizeibeamten Platzverweise an zwanzig Lärmende aussprachen, die dann auch befolgt wurden. Zu einer weiteren Lärmbelästigung kam es in der Brüder-Busch-Straße. Dort musste die Polizei Platzverweise an drei Ruhestörer aussprechen, die auch sie befolgten. Weitere Zwischenfälle gab es nicht, so dass Polizei und Ordnungsamt auch keine weiteren Maßnahmen ergreifen mussten.

