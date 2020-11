Siegen: FDP für Nachhol-Volkstrauertag am 9. Mai

Siegen. Die FDP will den Volkstrauertag in Siegen am 9. Mai nachholen: dem Europatag und dem 100. Geburtstag von Sophie Scholl.

Die FDP- Kreistagsfraktion will die öffentliche Veranstaltung zum Volkstrauertag am 9. Mai 2021 nachgeholt sehen. Diese Antrag bringt die FDP in den Kreistag ein.

Die Gedenkfeier an der Kreisehrengedenkstätte in Gosenbach sei am Volkstrauertag Anlaufstelle für das offizielle Gedenken der Kriegstoten und der Opfer jeglicher Gewaltherrschaft, erinnert die FDP in einer Pressemitteilung. Begleitet vom Chor der Kreisverwaltung und seit einigen Jahren unterstützt durch Schülerinnen und Schüler des Löhrtor-Gymnasium s, werde dort der Vergangenheit gedacht. Viele Menschen kommen in der Regel zum Gedenken zu diesem Termin nach Gosenbach. Dieses Jahr seien wegen der Pandemiebeschränkung nur nicht öffentliche Kranzniederlegungen erlaubt gewesen.

Die kleine Veranstaltung in Gosenbach sei von Kreisverwaltung und Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge würdevoll organisiert worden. Gespräche im Nachgang der Kranzniederlegung hätten bei der FDP die Idee reifen lassen, den Gedenktag zu einem anderen Zeitpunkt nachzuholen. „Für viele Menschen ist die Gedenkveranstaltung in Gosenbach ein wichtiger Bestandteil der eigenen alljährlichen Erinnerungskultur. Auch 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg hat dieser tiefe biografische Einschnitte in Siegerländer Familien hinterlassen. Deswegen wünschen wir uns, dass eine Ersatzveranstaltung geplant wird, wenn die Pandemie das wieder sicher erlaubt“, erklärt Fraktionsvorsitzender Guido Müller.

Grundsätzliches Totengedenken

Längst werde die Veranstaltung auch als grundsätzliches Totengedenken verstanden und angenommen. Die Kreisehrengedenkstätte biete dafür den angemessenen Rahmen Die FDP schlägt den 9. Mai als Termin vor: Das sei der offizielle Europatag zum Gedenken, dass die Menschen in Europa in Frieden und Einheit leben. Zum anderen sei an diesem Tag auch der 100. Geburtstag von Sophie Scholl , der Widerstandskämpferin gegen das NS-Regime. „Für uns wäre das ein passender Termin, aber wir wollen Volksbund und Kreisverwaltung in der Planung nicht vorgreifen“ ergänzt Peter Hanke, der neue stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

In ihrer Pressemitteilung geht die FDP nicht auf einen Vorfall am letzten Wochenende ein: Eine Teilnehmerin einer Demonstration gegen die Corona-Schutzmaßnahme n hatte ihren „Widerstand“ mit dem der von den Nazis ermordeten Studentin Sophie Scholl verglichen. Diese Gleichsetzung ist auf große Empörung in der Öffentlichkeit gestoßen.

