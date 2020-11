Siegen: Einbrecher setzen Ex-Landesbehördenhaus unter Wasser

Einbrecher setzen mutwillig einen Teil des ehemaligen Landesbehördenhauses an der Koblenzer Straße unter Wasser. (Archivbild)

Siegen. Mit voller Absicht fluteten Unbekannten einen Teil des ehemaligen Landesbehördenhauses an der Koblenzer Straße in Siegen. Polizei sucht Zeugen.

Einbrecher setzten einen Teil des ehemaligen Landesbehördenhauses inklusive Treppenhaus unter Wasser.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten sich die Unbekannten am Sonntagmorgen Zutritt zu dem leerstehenden Gebäude an der Koblenzer Straße verschafft. Sie lösten auch den Brandmeldealarm aus und riefen damit die Feuerwehr auf den Plan.

Wie lange das Wasser bereits lief, als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, lässt sich nicht rekonstruieren. Zumindest wurde der Zeitraum dadurch aber begrenzt. Dennoch entstand laut Polizeibericht hoher Sachschaden .

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0271/7099-0.

