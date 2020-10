Siegen: Ehrung aus Pakistan für Siegener-Pademiehelfer

Einen Anruf der pakistanischen Botschaft in Berlin erhält man auch als gebürtige Pakistanerin nicht unbedingt jeden Tag. „Dass es um eine Auszeichnung gehen könnte, damit hätte ich nicht gerechnet“, sagt Faria Afzal. Die Siegenerin ist seit 2012 Akademische Beraterin an der Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät der Uni Siegen und berät internationale Studieninteressierte und Studierende. In dieser Funktion war sie schon immer Ansprechpartnerin bei vielen Problemen und Fragen.

Mit Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland wurde daraus aber mehr als ein Job. Die Doktorandin machte es sich mit ihrem Mann Dr. Mehboob Ali zur Aufgabe, in Siegen lebenden Menschen aus aller Welt zu helfen – mit einer Art Facebook-Selbsthilfegruppe, mit vielen Gesprächen, mit Behördengängen, selbstgenähten Masken und Desinfektionsmittel.

Auszeichnung aus Islamabad für Siegener

Ihr enormes Engagement blieb aber auch im fast 5500 Kilometer Luftlinie entfernten Islamabad nicht unbemerkt: Das pakistanische Außenministerium hat eine Ehrenliste veröffentlicht, auf der 86 Menschen stehen, die sich während der Corona-Pandemie fernab ihres Heimatlands für ihre Mitmenschen einsetzen; darunter Faria Afzal und ihr Mann. „Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Aber es ist auch alles unwirklich. Es war und ist eine außergewöhnliche Situation und ich versuche zu helfen, wo ich kann“, sagt die Studienberaterin.

Kurzbiografie 2008 kam Faria Afzal nach Siegen und machte an der Uni den Master in Analytischer Chemie. Derzeit arbeitet die 36-Jährige an ihrer Doktorarbeit, für die sie sich mit der Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose beschäftigt. 2011 heiratete sie ihren Mann, der am Institut für Bau- und Werkstoffchemie der Uni promoviert hat. Beide erwarben die deutsche Staatsangehörigkeit. 2014 kam Sohn Qais Mehboob Ali in Siegen zur Welt – die Familie hat hier ihr Zuhause gefunden.

Die außergewöhnliche Situation beginnt spätestens im März. In Deutschland wird das normale Leben heruntergefahren, auch an der Uni Siegen wird der Semesterbeginn verschoben, die Beschäftigten gehen ins Homeoffice. „Da habe ich mir die Frage gestellt, wie ich mit den internationalen Studierenden in Kontakt bleiben kann. Also habe ich eine Facebook-Gruppe gegründet“, erzählt Faria Afzal. Mehr als 300 Mitglieder hat die Gruppe heute, sie kommen aus Pakistan und Indien, Kamerun, Nigeria und vielen weiteren Ländern.

So halfen die Siegener

Afzal veröffentlichte online Informationen aus der Universität, zur Coronaschutzverordnung, zu Hygiene-Auflagen und vielen anderen wichtigen Themen. Schnell wurde daraus mehr als eine reine Anlaufstelle für Fragen und Antworten, aus der Gruppe Fremder wird eine Gemeinschaft. „Es gab Menschen, die alleine in ihren Wohnungen waren, weit weg von zu Hause und depressiv geworden sind. Die Gruppenmitglieder in Siegen haben sich dann gegenseitig geholfen. In Videochats konnten Sie sich in ihrer Muttersprache unterhalten, ihre Gefühle besser ausdrücken.“ So wurden soziale Kontakte in Zeiten sozialer Isolation hochgehalten.

Die Hilfe beschränkte sich nicht auf die digitale Welt. In der Hochphase des Lockdowns häuften sich Anfragen zu Themen wie Behörden- oder Arztbesuchen. Faria Afzal bekam zu jeder Tages- und Nachtzeit Nachrichten aufs Handy. Das Ehepaar beschloss, auch hier zu helfen: Sie koordinierte die Anfragen, er begleitete die Menschen, ins Rathaus, zum Arbeitsamt oder er kaufte ein für die, die das nicht selbst konnten. Als sich herumsprach, dass Faria Afzal ihre Nachbarn und Freunde mit Masken ausrüstete, steigerte die leidenschaftliche Näherin die Produktion, bis sie schließlich rund 1000 genäht hatte. Außerdem verteilte sie wiederverwendbare Flaschen mit Desinfektionsspray.

Nutzer schlägt Siegener Paar für Preis vor

Verlangt haben Faria Afzal und Mehboob Ali dafür nichts. Sie hätten immer schon gerne Menschen geholfen, nun sei es eben ein bisschen mehr geworden, meinen sie. Die Würdigung kam dann in Form eines Anrufs aus der Botschaft und einer digitalen Preisverleihung mit dem Außenminister Pakistans.

Dass sie womöglich jemand aus der Facebook-Gemeinschaft für die Auszeichnung vorgeschlagen hat, macht sie besonders glücklich.

