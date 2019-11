Siegen: Drei neue Kontrabässe für die Spandauer Grundschule

Auf eine Initiative des Fördervereins der Fritz-Busch-Musikschule hin wurden für das JeKits-Projekt zusammen mit anderen Instrumenten drei neue Kontrabässe angeschafft, die nun im Streichorchester der Spandauer Grundschule zum Einsatz kommen.

Die Instrumente waren auch schon zu hören, als Vertreter des Fördervereins, der Stadt Siegen und verschiedener Sponsoren in der Aula der Grundschule zusammenkamen, und einer Darbietung der Schüler beiwohnten. In seiner Rede betonte der Vorsitzende des Fördervereins der Fritz-Busch-Musikschule, Gerhard Kötter, dass es die Aufgabe des Fördervereins sei, „Steine aus aus dem Weg zu räumen“. Auch Stadtrat Arne Fries würdigte das Projekt und nannte die Spandauer Grundschule „beispielhaft“.

JeKits - ein kulturelles Förderprogramm

Das JeKits-Projekt (Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen) ist ein kulturelles Förderprogramm für Grund- und Förderschulen in NRW. In Siegen wird es seit dem Schuljahr 2015/ 2016 in Zusammenarbeit mit der Fritz-Busch-Musikschule an 11 verschiedenen Grundschulen durchgeführt. Aktuell erhalten hier insgesamt 750 Kinder Musikunterricht.

Für das Projekt wurden bisher etwa 200 Instrumente für fast 80.000 Euro angeschafft. Neben den diesjährigen städtischen Fördermitteln in Höhe von 12.600 Euro und Mitteln der JeKits-Stiftung in Höhe von 5.750 Euro ermöglichte zuletzt die Initiative des Fördervereins der Fritz-Busch-Musikschule, dass mit Geldern von Sparkasse (5000 Euro), Volksbank (3000 Euro) und dem Bezirksausschuss Siegen-Mitte (3000 Euro) weitere Instrumente angeschafft und so Wünsche vieler Schüler erfüllt werden konnten.

26 Schüler in Streich- und Akkordeonensembles

In der Spandauer Grundschule musizieren im Moment 16 Schülerinnen und Schüler in einem Streichorchester und zehn in einem Akkordeonensemble. 59 weitere Kinder aus den zweiten Klassen werden momentan noch an die Instrumente herangeführt, sie dürfen sich dann im kommenden Frühjahr für ein Instrument ihrer Wahl entscheiden. In dieser Phase werden die Kinder zusätzlich zu den Musiklehrern noch von Lehrkräften der eigenen Grundschule begleitet.

