Siegen: Diebe montieren Räder von Autos ab

Siegen. Durch bisher unbekannte Täter wurden vermutlich in der Nacht vom Montag, 20. Januar, auf Dienstag, 21. Januar, auf dem Gelände eines Autohauses in der Siegener Tiergartenstraße an insgesamt sieben Fahrzeugen die Räder entwendet. Die Pkw wurden von den Dieben auf Pflastersteine aufgebockt.

Die Kriminalpolizei Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die sich im Tatzeitraum dort aufgehalten haben: Telefon 0271/7099-0.