Die Polizei in Siegen fasst den Verdächtigen.

Kriminalität Siegen: Dieb will zu Fuß vor Polizei fliehen – und scheitert

Siegen. Er schmeißt den Roller zu Seite und rennt: Die Polizei in Siegen will nachts einen 27-Jährigen kontrollieren – der indes will fliehen.

Ein 27-jähriger Mann ist am Samstag, 24. Oktober, gegen 0.15 Uhr einer Zivilstreife in Siegen aufgefallen. Zuvor war er mit seinem Roller im Kirchweg in Siegen unterwegs.

Zunächst missachtete er die Anhaltesignale. Im Folgenden fuhr er über einen Radweg, schmiss seinen Roller zur Seite und rannte weg. Nach seiner kurzen Laufeinlage konnte er von den Beamten gefasst werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Roller zuvor geklaut worden war, so die Polizei in Siegen.

Außerdem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nun erwartet ihn eine Anzeige. Die Ermittlungen zum eigentlichen Besitzers des Rollers dauern an.

