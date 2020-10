Siegen: Die Königin der Instrumente hält Hof

Siegen. 27. Siegener Orgelnacht: Fünf heimische Organisten interpretieren in der Martinikirche Werke von zehn Komponisten aus vier Jahrhunderten.

Die 27. Siegener Orgelnacht gestaltet sich in diesem Jahr etwas anders als die vorherigen. Natürlich gibt es neben der Musik auch wieder Wein. „Aber Schnittchen gibt es diesmal keine“, sagt Kreiskantor Peter Scholl, als Leiter des Bachchores Hausherr der Martinikirche und Moderator des Abends, „aber leckere musikalische Häppchen.“

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und dazu steuert KMD Ute Debus, Leiterin der Kantorei Siegen, gleich dreifach bei: Mit „Pomposo“, dem einzigen Werk des Konzerts aus der Feder eines zeitgenössischen Komponisten, dem Hamburger Andreas Willscher. Majestätisch, pompös, mit einem starken Fortissimo am Ende. Pomposo eben.

Bei Bach werden Organisten zu Stepptänzern

Völlig gegensätzlich mit zarten Klängen das Adagio des Schweden Oskar Lindberg. So sanft, als wollte er das seltene Nordlicht beschreiben. Dietrich Buxtehudes Präludium fis-Moll steht für die barocke Klangpracht der norddeutschen Orgelschule. Johann Sebastian Bach legte fast 400 Kilometer zu Fuß nach Lübeck zurück, um Buxtehude spielen zu hören, der eines seiner Vorbilder werden sollte.

Bachs Toccata F-Dur, der nächste Programmpunkt, enthält dann alles, was ihn zum größten aller Tonschöpfer werden ließ. Peter Scholl lässt seine Finger über die Orgeltasten tanzen, ebenso wie seine Füße über die Pedale, die dem Instrument die tiefen Töne entlocken. Bei Bach werden Organisten auch zu Stepptänzern.

Ulrich Stötzel, als KMD, Organist und Jahrzehnte langer Leiter des Bachchores Vorgänger von Peter Scholl, schlägt einen großen Bogen von wunderbar harmonischen Werken des 16. Jahrhunderts, als sich Orgelmusik noch eng an mehrstimmigen Gesang anlehnte. Um dann mit der Fantasie d-Moll von Max Reger einen Kontrapunkt zu setzen. Der hatte den 1. Weltkrieg miterlebt, den er in seine Komposition musikalisch einarbeitet, um die ganze Zerrissenheit dieser Epoche hörbar zu machen. Helle Töne bewegen sich in ungewöhnlichen Harmonien nach unten und manchmal meint man, die Schlachtgeräusche von Verdun zu hören.

Was tut danach besser als eine Komposition von Astor Piazzolla, dem Erneuerer des traditionellen Tangos? Und Peter Scholl kitzelt aus der großen Orgel Klänge des kleinen Instruments heraus, auf dem Piazzolla ein Meister war: dem Bandoneon.

Siegener Organisten ziehen alle Register

Mathias Scheer, auch Vorsitzender des Bachchores, interpretiert unter anderem das alte Kirchenlied „Nun bitten wir den heiligen Geist“, bei dem er die bekannte Leitmelodie kunstvoll umspielt.

Impressionistische Klanggemälde auf dem Weg zur Moderne bilden den Schlusspunkt des Konzerts. Helga Maria Lange, Dekanatskirchenmusikerin und Leiterin des Kammerchors Weidenau, bietet dem Publikum eine Orgelsinfonie des Franzosen Louis Vierne, der fast genau vor 150 Jahren geboren wurde.

Orgelmusik war sein Leben – und auch sein Tod. Er starb 67-jährig während eines Konzerts in seiner Kirche Notre Dame in Paris. Doch seine Musik bleibt lebendig. Helga Maria Lange zieht bei diesem großen Werk alle Register des Instruments und lässt hören, was Orgel alles kann. Großartig!

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.