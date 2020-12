Siegen: Cyber-Attacke auf Walzen Irle in Deuz

Die Produktion bei Irle Deuz sei durch den Hacker-Angriff nur „bedingt betroffen“, teilt das Unternehmen mit

DeuzIrle Deuz ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Woher die Angreifer kamen, ist noch nicht klar. Die Kreispolizeibehörde, die Staatsanwaltschaft, das Landeskriminalamt NRW sowie die Datenschutzbeauftragten der dokuworks GmbH wurden umgehend vom Unternehmen informiert.

Nach Angabe des Unternehmens wurden bereits wenige Minuten nach Bekanntwerden des Angriffs, der sich am Mittwochmorgen ereignete, alle internen und externen IT-Teams informiert. Sie arbeiten seitdem an der Wiederherstellung der Systeme. Der Wiederanlauf des IT-Betriebes sei in vollem Gange, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Kernsysteme zur Aufrechterhaltung der Produktion seien aktuell nur bedingt betroffen. Die Systeme zur Kommunikation über E-Mail werden geprüft und stehen ebenfalls bald wieder zur, so das Unternehmen in seiner Pressemeldung. „Die Daten von Geschäftspartnern und Mitarbeitern sind ein sehr hohes Gut. Durch den Hackerangriff mussten wir schmerzlich feststellen, dass selbst umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen Schwachstellen aufweisen und durch professionelle kriminelle Energie ausgehebelt werden können“, sagt Geschäftsführer Dr. Petrico von Schweinichen.

Offene Kommunikation

Man gehe bewusst einen offenen Weg der Kommunikation, um insbesondere die Mitarbeiter einzubinden. Und weiter: „Ob und in welcher Form, Daten abgeflossen sind, können wir aktuell noch nicht sagen. Sollte dies aber der Fall sein, werden wir unverzüglich mögliche betroffene Personen und Institutionen individuell informieren.“

„Wir bedauern den Vorfall sehr und versichern, dass wir alles unternehmen, um die Daten so schnell wie möglich wiederherzustellen. Verstärkt durch externe Experten werden wir die Sicherheitsmaßnahmen der Systeme weiter ergänzen.“, sagt Geschäftsführer Thomas Fink. Das Unternehmen nutze die Situation, um im Rahmen des Wiederanlaufs eine weiter verbesserte Infrastruktur und intensivere Nutzung von Frühwarnsystemen in Betrieb zunehmen.

