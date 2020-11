Siegen: Brandstifter zündet Mülltonnen an

Innerhalb einer Stunde musste die Feuerwehr in Siegen zu zwei brennenden Mülleimern und einem brennenden Müllcontainer ausrücken.

Der erste Brand ereignete sich am Sonntagabend in Höhe der City-Galerie . Dort brannte an einer Bushaltestelle ein Abfalleimer. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht.

Nur wenige Minuten später gab es einen „Feuer-4-Alarm“, denn in die Wiesenstraße brannte ein Müllcontainer, der nahe an einem Haus stand. Die Feuerwehr konnte auch hier schnell eingreifen und den Brand löschen, bevor größerer Schaden entstand.

Ehepaar löscht mit Gießkannen

Nur eine halbe Stunde später wurde die Feuerwehr erneut gerufen – ein Mülleimer an der Bushaltestelle an der Koblenzer Straße kurz vor dem Abzweig zur Wiesenstraße stand ebenfalls in Flammen. Dieses Feuer hatten auch Anwohner gesehen. Ein Ehepaar rückte gleich mit zwei Gießkannen voll Wasser an und löschte den Brand. Nachlöscharbeiten wurden dann von den Kräften der Feuerwehr vorgenommen. Die Polizei fuhr vermehrt Streife.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook .