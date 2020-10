Siegen: Betrunkener stiehlt Bäckerwagen und fährt davon

Siegen. Der Fahrer eines Auslieferungsautos einer Bäckerei verlässt kurz seinen Wagen und passt nicht auf. Dann ist das Fahrzeug weg.

Am Mittwoch, 7. Oktober, gegen 4.40 Uhr ging ein Auslieferungsfahrer einer Bäckerei an der Weidenauer Straße in Siegen in den Verkaufsraum der Esso-Tankstelle.

Die kurze Zeit nutzte ein alkoholisierter Mann, der sich schon einige Zeit auf dem Gelände der Tankstelle aufgehalten hatte, dass Fahrzeug zu stehlen.

Verdächtiger Siegener will Taxi bestellen

Zuvor hatte der Mann schon versucht, ein Taxi zu bestellen, was aber nicht klappte. Der Unbekannte fuhr mit dem Lieferfahrzeug, einem weißen Ford Transit in Richtung Geisweid davon.

Wenig später tauchte der Wagen wieder auf, es stand geparkt am Straßenrand.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.