Die Polizei stoppt in Siegen einen 69-jährigen Autofahrer, der betrunken zwei Autounfälle binnen weniger Minuten verursachte und beide Male floh.

1,5 Promille Siegen: Betrunkener Autofahrer in zwei Unfälle verwickelt

Siegen. Ein 69-jähriger Autofahrer verursacht in Siegen zwei Autounfälle und flüchtet. Die Polizei spürt ihn auf und stellt fest: Der Mann ist betrunken.

Mit 1,5 Promille Alkohol im Blut baute ein 69-jähriger Autofahrer am Samstagabend zwei Unfälle, nach denen er jeweils unverrichteter Dinge weiterfuhr. Nun muss er sich mit Anzeigen wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr auseinandersetzen.

Zuerst wollte der Mann am Bahnhof in Siegen aus einer Parklücke rückwärts ausparken. Dabei stieß er mit seinem Wagen gegen das Auto einer 56-Jährigen, die dort wartete. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, fuhr der Mann davon.

Siegen: Betrunkener Autofahrer verursacht zweiten Unfall und flüchtet erneut

Einige Minuten später fiel der 69-Jährige wieder auf, diesmal auf der Tiergartenstraße. Da dort Fahrzeuge am Fahrbahnrand parkten, musste er wegen entgegenkommender Autos abbremsen. Um wieder auf die Fahrspur zu kommen, setzte der Mann laut Polizeibericht zurück und stieß dabei gegen eine Hauswand. Auch hier fuhr er weiter.

Ein 44-jähriger Zeuge hatte diesen Unfall beobachtet, fuhr dem Mann hinterher und verständigte die Polizei. Die Beamten der Wache Weidenau konnten den Fahrer in der Nähe von Reichwalds Ecke antreffen und einen Atemalkoholgehalt von mehr als 1,5 Promille feststellen.

